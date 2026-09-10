Han atendido en Durango casi 8 mil llamadas por crisis de salud mental en 3 años

El programa de Línea Amarilla, que opera la Secretaría de Seguridad Pública estatal, brindó atención a un total de siete mil 616 atenciones relacionadas con salud mental, incluyendo ansiedad, depresión, esquizofrenia, pensamientos suicidas e intentos de autolesión, a nivel estatal.

De dicha cifra, los datos oficiales refieren que el 57 por ciento correspondieron a mujeres y el 43 por ciento a hombres.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la dependencia dio a conocer las estadísticas acumuladas desde la creación del programa hasta el 1 de septiembre, detallando que el 70 por ciento de las intervenciones se han concentrado en adolescentes, jóvenes y adultos de 11 a 40 años de edad, predominando perfiles de estudiantes, personas desempleadas y amas de casa afectados por depresión, problemas familiares y conflictos de pareja.

Los reportes de auxilio se han originado principalmente en los municipios de Durango capital, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro y Nombre de Dios; mientras que en la distribución solamente de la capital duranguense, las zonas con mayor riesgo identificadas son el Centro, Río Dorado, Villas del Guadiana, Huizaches, Luz y Esperanza, Emiliano Zapata, Fidel Velázquez y Asentamientos Humanos.

Ante esta problemática de salud pública, la Secretaría de Seguridad Pública reiteró que mantiene un servicio de atención permanente las 24 horas con especialistas en salud mental en coordinación con la Policía Estatal y los mandos municipales.