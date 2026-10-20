¿Han aumentado los divorcios en Durango? Esto dice el Poder Judicial del Estado

Entre enero y septiembre de 2026, los juzgados de primera instancia de Durango registraron cuatro mil 855 juicios de divorcio a nivel estatal.

Los datos oficiales refirieron que dicha cifra representó un aumento de 392 casos respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron cuatro mil 463. Esto significó un crecimiento de 8.8 por ciento en un año.

Las estadísticas del Poder Judicial del Estado mostraron que la mayoría de los procedimientos correspondieron a divorcios incausados; es decir, aquellos en los que una persona puede solicitar la disolución del matrimonio sin tener que demostrar una causa específica.

Tan solo esta modalidad sumó cuatro mil 267 casos, equivalentes al 88 por ciento del total.

En comparación, durante los primeros nueve meses del 2025 se habían registrado tres mil 974 divorcios incausados, por lo que esta modalidad aumentó 293 casos en un año . En tanto, los divorcios por mutuo consentimiento pasaron de 489 a 588, un incremento de 99 procedimientos.

La estadística mensual reflejó que agosto fue el mes con más juicios de divorcio durante el periodo analizado del 2026, con 671 casos, seguido de abril, con 600, y junio, con 585. En contraste, julio registró 300 procedimientos, la cifra más baja de los nueve meses reportados.

Por distrito judicial, Durango concentró la mayor cantidad de casos, con dos mil 137, seguido de Gómez Palacio, con mil 429, y Lerdo, con 557. En los juzgados mixtos se contabilizaron 732 procedimientos.

En total, los juicios de divorcio aumentaron de cuatro mil 136 en enero-septiembre de 2024 a cuatro mil 463 en el mismo lapso de 2025 y cuatro mil 855 en 2026.

Dicho comparativo exhibió un crecimiento sostenido durante los tres periodos, con 719 procedimientos más que hace dos años.