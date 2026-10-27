Han sido 7 las amenazas de tiroteo a escuelas de Durango en octubre; suman al menos 10 en el año

Suman al menos 10 reportes de amenazas de tiroteo en escuelas de Durango, siete de ellos registrados durante octubre. El caso más reciente ocurrió en la primaria Lázaro Cárdenas, del municipio de Cuencamé, donde se implementó la denominada “Operación Mochila”.

Durante mayo se reportaron tres amenazas de tiroteo en instituciones educativas: la ESIMA, la Escuela Secundaria Técnica 19 y la secundaria Pensamiento Liberal. En estos casos, las autoridades lograron identificar a los alumnos responsables de las amenazas y dialogaron con sus padres de familia para que tomaran medidas al respecto.

Después de un periodo en el que este tipo de reportes había disminuido, el 13 de octubre se recibió una nueva amenaza en la Escuela Secundaria 67, donde se encontró un mensaje en la pared de uno de los baños.

El 15 de octubre se reportó otra amenaza en la Telesecundaria 243 República y Libertad, ubicada en el poblado 5 de Mayo, y ese mismo día se conoció un caso similar en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 110, en la ciudad de Durango.

En este último plantel se registró una movilización policiaca y se realizaron revisiones en salones y baños. Minutos después, las clases continuaron con normalidad.

Entre el 16 y el 18 de octubre se reportaron otras dos amenazas en el municipio de Lerdo: una en la Escuela Secundaria General Benito Juárez, del poblado Ciudad Juárez, y otra en la Escuela Secundaria Rafael Martínez Castañeda, ubicada en la calle Miguel Alemán de la cabecera municipal.

El noveno caso corresponde a la primaria Lázaro Cárdenas, en el municipio de Cuencamé, donde se dejó un mensaje sobre un posible tiroteo en uno de los baños del plantel.

Tras darse a conocer el hecho, autoridades educativas y padres de familia solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad. Como medida preventiva, se implementó un filtro de revisión minuciosa en la entrada de la escuela mediante la “Operación Mochila”, sin que se suspendieran las clases.

El último caso fue esta misma semana, el lunes, en la secundaria Mártires de Tlatelolco, ubicada en la colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Durango, donde también se encontró un mensaje amenazante en uno de los baños.

Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), ha señalado que estas amenazas suelen ser bromas realizadas por alumnos con la intención de suspender las actividades escolares. Sin embargo, aseguró que las autoridades no minimizan los hechos y mantienen una vigilancia reforzada, sin interrumpir las clases.

Respecto a la posibilidad de expulsar a los responsables, el funcionario aclaró que en el nivel de secundaria no existe esa medida como sanción, por lo que corresponde a los padres de familia intervenir y aplicar medidas correctivas para evitar que estas conductas se repitan.