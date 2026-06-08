Harán cumplir a estacionamientos de Durango primera hora gratis: Regidor

En el municipio de Durango buscan que lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos se cumpla por todos los centros comerciales y establecimiento, por lo que se prepara una iniciativa para que respeten la primera hora gratuita y otorguen 20 minutos de tolerancia al ingresar y se pueda salir dentro de ese tiempo sin hacer un pago.

El regidor Alejandro Gurrola Alcaraz manifestó: “En la Ley de Estacionamientos del Municipio de Durango, en el artículo 37, se establece que tenemos 60 minutos cuando vamos a adquirir un bien o un producto, pero hay muchos que no lo están respetando”.

Explicó que la hora gratuita ya está contemplada en el reglamento, pero los 20 minutos de tolerancia son lo que se pretende modificar.

“No vamos a señalar a nadie por ahora, vamos poco a poco, pero sí decirles que vamos a ponernos estrictos con eso. Tienen que cumplir con el reglamento y la iniciativa también contempla 20 minutos gratuitos para el acceso y descenso de las personas”, señaló.

Sobre el caso de la Central Camionera, que se rige bajo otro esquema, el regidor apuntó que en ningún caso se debe cobrar únicamente por ingresar al estacionamiento.

Aseguró que los reglamentos están para cumplirse y corresponde a la autoridad hacerlos valer.

CUENTAN CON AMPAROS

Respecto al tema de los estacionamientos, señaló que, de acuerdo con la Dirección Municipal de Inspección, en las revisiones realizadas hasta el momento se ha constatado que se cumple con la hora gratuita establecida en el reglamento. Sin embargo, existen algunos establecimientos que no la ofrecen debido a que cuentan con amparos.

Los centros comerciales o tiendas que se encuentran amparados son Sam’s Club de Felipe Pescador, Chedraui de Francisco Villa y Plaza Punto Guadiana.

El director municipal de Inspección, Ubaldo Salazar Chávez, indicó que todos cumplen actualmente, con excepción de aquellos que cuentan con amparos; sin embargo, una vez que se defina su situación jurídica, se abordará el tema.

En el caso de la tienda comercial ubicada en bulevar Felipe Pescador, que instaló sus propias plumas de acceso para realizar cobros, explicó que ya cuenta con autorización para operar, aunque aún no ha comenzado a cobrar.

“Nosotros vamos a estar al pendiente. Cuando empiecen a funcionar, verificaremos que cumplan con esa hora gratuita que deben otorgar”, comentó.

Finalmente, puntualizó: “Anteriormente ya habíamos levantado algunas actas de inspección al centro comercial ubicado en Felipe Pescador por no estar cumpliendo con esa hora gratuita. Actualmente ya están cumpliendo; todos están cumpliendo”.