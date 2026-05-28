Harán en Durango un NUEVO casting para película internacional, ¿qué perfiles están buscando?

Durango volverá a convertirse en escenario para una producción cinematográfica internacional, luego de que se anunciara un casting abierto para personas que deseen participar en una película.

La convocatoria, que se realizará de manera presencial en la capital duranguense, ha comenzado a generar expectativa entre familias y personas interesadas en el mundo de la actuación, especialmente por tratarse de un proyecto internacional.

Aunque inicialmente el anuncio se difundió de manera general, se dio a conocer que el casting está enfocado en encontrar talento infantil con rasgos mexicanos para integrarse a la producción.

¿Qué perfiles están buscando?

De acuerdo con la información compartida por los organizadores, se buscan niñas y niños de entre 4 y 10 años de edad, que cuenten con gran personalidad, naturalidad y facilidad para desenvolverse frente a cámara.

Entre los requisitos se encuentra que sepan actuar o tengan habilidades para interpretar personajes, además de ser expresivos y capaces de seguir indicaciones durante las pruebas y el eventual proceso de filmación.

También se pidió disponibilidad tanto para el casting como para las grabaciones, aunque no se especificó si es indispensable contar con experiencia profesional previa en actuación.

¿Cuándo y dónde será el casting?

El casting presencial se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en la Cineteca Municipal de Durango, en un horario de 10:30 de la mañana a 02:00 de la tarde.

Aquellas personas interesadas en el casting pueden preguntar por más informes vía WhatsApp, a través del número telefónico 618-276-5246.

Durango, con presencia en la industria cinematográfica

En los últimos años, Durango se ha posicionado como una entidad atractiva para proyectos audiovisuales gracias a sus paisajes, locaciones y tradición dentro de la industria del cine.

Por este motivo, en la ciudad se han realizado diversos castings recientemente, que han permitido que actores locales, extras, y nuevos talentos encuentren oportunidades para participar en producciones nacionales e internacionales.

La convocatoria ha comenzado a difundirse ampliamente en redes sociales y se espera una importante participación de duranguenses interesados en el proyecto.