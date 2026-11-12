Durango

BUEN FIN 2026

¿Harás compras durante el Buen Fin en Durango? DMSP emite recomendaciones para evitar robos

Llaman a la ciudadanía a tomar medidas preventivas y ante cualquier incidencia llamar al 911.

¿Harás compras durante el Buen Fin en Durango? DMSP emite recomendaciones para evitar robos

¿Harás compras durante el Buen Fin en Durango? DMSP emite recomendaciones para evitar robos

DENICE RAMÍREZ
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La Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) de Durango exhorta a la población que realizará compras durante El Buen Fin, a partir de este viernes 13 de noviembre y hasta el próximo 17 de noviembre, a tomar medidas preventivas para evitar robos.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar portar grandes cantidades de efectivo, no aceptar ayuda de desconocidos al utilizar cajeros automáticos y tampoco dejar objetos de valor o compras a la vista dentro de los vehículos.

En cuanto a las compras en línea, las autoridades sugieren realizarlas únicamente a través de plataformas confiables y páginas oficiales, así como verificar las promociones antes de efectuar cualquier pago, a fin de evitar fraudes.

Marco Antonio Contreras Villanueva, titular de la DMSP, informó que trabajarán de manera coordinada con las instituciones de seguridad de los órdenes federal y estatal, reforzando la presencia policial en la capital, tanto en centros comerciales, cajeros automáticos y el Centro Histórico.

El funcionario aseguró que habrá recorridos preventivos y vigilancia para atender oportunamente cualquier situación durante esta temporada de actividad comercial.


Dijo que el propósito es brindar tranquilidad a la ciudadanía y proteger su patrimonio, por lo que, ante cualquier alerta se debe reportar inmediatamente al 911.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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