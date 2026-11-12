¿Harás compras durante el Buen Fin en Durango? DMSP emite recomendaciones para evitar robos

La Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) de Durango exhorta a la población que realizará compras durante El Buen Fin, a partir de este viernes 13 de noviembre y hasta el próximo 17 de noviembre, a tomar medidas preventivas para evitar robos.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar portar grandes cantidades de efectivo, no aceptar ayuda de desconocidos al utilizar cajeros automáticos y tampoco dejar objetos de valor o compras a la vista dentro de los vehículos.

En cuanto a las compras en línea, las autoridades sugieren realizarlas únicamente a través de plataformas confiables y páginas oficiales , así como verificar las promociones antes de efectuar cualquier pago, a fin de evitar fraudes.

Marco Antonio Contreras Villanueva, titular de la DMSP, informó que trabajarán de manera coordinada con las instituciones de seguridad de los órdenes federal y estatal, reforzando la presencia policial en la capital, tanto en centros comerciales, cajeros automáticos y el Centro Histórico.

El funcionario aseguró que habrá recorridos preventivos y vigilancia para atender oportunamente cualquier situación durante esta temporada de actividad comercial.

Dijo que el propósito es brindar tranquilidad a la ciudadanía y proteger su patrimonio, por lo que, ante cualquier alerta se debe reportar inmediatamente al 911.