Harfuch da a conocer resultados de operativos realizados en junio en el estado de Durango

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, fuerzas federales detuvieron en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, a cuatro personas, entre ellas un hombre identificado como Francisco Javier, señalado por las autoridades como presunto líder de una célula delictiva afín al Cártel del Pacífico.

El anuncio fue realizado este martes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde presentó los avances obtenidos en materia de seguridad a un año nueve meses del inicio de la actual administración federal.

De acuerdo con el funcionario, la detención fue resultado de un operativo coordinado entre elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes lograron ubicar y capturar a los presuntos integrantes del grupo criminal durante una intervención en territorio duranguense.

En la acción fueron aseguradas ametralladoras, diversas armas de fuego, cuatro aditamentos lanzagranadas, granadas, cargadores, más de dos mil cartuchos útiles, equipo táctico y seis vehículos, material que quedó a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

García Harfuch señaló que este aseguramiento forma parte de una serie de operativos desplegados durante el mes de junio en el estado de Durango, enfocados en debilitar la capacidad operativa y financiera de grupos generadores de violencia.

Como resultado de dichas acciones, informó que en la entidad fueron detenidas 48 personas, además del aseguramiento de 121 armas de fuego, 44 granadas, más de 35 mil cartuchos, 147 vehículos y aproximadamente 12 millones de pesos.

El secretario destacó que estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades estatales, con el objetivo de reforzar las acciones de combate a la delincuencia organizada en el país.