Harfuch revela quién habría ordenado el feminicidio de la influencer Valeria Márquez

Las investigaciones por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez dieron un giro luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, revelara nuevos indicios que apuntan a quién habría ordenado el crimen ocurrido en mayo de 2025, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la información presentado por el funcionario durante la Mañanera del Pueblo de este viernes, las investigaciones permitieron establecer una presunta relación entre el caso de la creadora de contenido y Ramón Ángel “N”, alias “R1”, quien fue detenido y señalado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Sin embargo, Harfuch aclaró que el feminicidio de Valeria Márquez se investiga en una carpeta distinta a la relacionada con otros delitos atribuidos al presunto criminal.

¿Quién ordenó el asesinato de Valeria Márquez?

Según los avances de la investigación, la principal línea de investigación apuntaría a la expareja sentimental de Valeria Márquez, identificado como hijo de Ramón Ángel “N”.

Autoridades federales señalaron que el joven mantenía un noviazgo con Valeria Márquez, y que antes del feminicidio ya la había amenazado en múltiples ocasiones.

Con base a estas investigaciones, Harfuch sostuvo que fue el hijo del “R1” quien habría solicitado a su padre ordenar el asesinato de la creadora de contenido.

“Sí, se tiene información, también lo va a dar a reconocer más adelante la Fiscalía, ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer. El hijo del ‘R1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a aprobar, que el hijo le pide a su papá el ‘R1’, que cometan el feminicidio”, indicó el titular de la SSPC.

Harfuch aclaró que esta hipótesis aún forma parte de la investigación en curso, y deberá fortalecerse con las pruebas correspondientes.

Presunto responsable está prófugo

Luego de la detención del “R1”, autoridades informaron que se trabaja para localizar a su hijo, quien continúa prófugo.

De acuerdo con García Harfuch, el hijo del “R1” es considerado una pieza clave en las investigaciones del feminicidio de Valeria Márquez, por lo que se trabaja en acciones para tratar de ubicarlo.

Feminicidio de Valeria Márquez, aún bajo investigación

La creadora de contenido Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras se encontraba en una estética ubicada en Zapopan, Jalisco.

Al momento en que ocurrió el ataque, cuando un hombre ingresó al establecimiento con el pretexto de entregarle un paquete, la joven estaba realizando una transmisión en vivo, por lo que el hecho quedó registrado en video.

Si bien, desde que ocurrió el caso la Fiscalía de Jalisco abrió la investigación bajo el protocolo de feminicidio, y comenzó con entrevistas, análisis de videograbaciones, entre otras indagatorias, a más de un año del asesinato aún no existen órdenes de aprehensión relacionadas con el asesinato.