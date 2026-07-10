¿Harto de plataformas? Walkman anuncia su regreso con Bluetooth y USB

El Walkman está de regreso, uno de los reproductores de música más populares a partir de finales de los años setenta, llega al mercado y trae adaptaciones que le dan un toque moderno y lo adaptan a las necesidades de consumidores de la era digital.

Este aparato en el cual fue uno de los protagonistas de la vida de muchos jóvenes a partir de los años 70 impulsado por la marca Sony, que con la llegada de otro buen conocido como el Discman, antecesores del MP3 y otros reproductores que finalmente fueron desbancados por las plataformas digitales.

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En sus inicios hubo dos versiones de su creación, hace 50 años

Este aparato que vino a modernizar la época de finales de los años setenta y tuvo su auge en los años ochenta, nació en Japón cuando Sony puso en el mercado 37,000 unidades del modelo TPS-L2, pero a pesar de su gran popularidad, la empresa no tenía grandes expectativas al inicio.

Existen dos versiones de su primer diseño. Se dice que los técnicos simplemente los diseñaron como entretenimiento y fueron los directivos que se fijaron en él, pero otea versiones es que se tomó como base la grabadora Pressman, modelo muy utilizado por los periodistas de la época. Por lo que debido al interés que se generó en 1981 se lanzó una versión más compacta llama WM-2.

Usuarios regresan a dispositivos físicos por fatiga digital

Sin duda, la adquisición de este tipo de productos en épocas recientes se da por el agotamiento de los usuarios al haber demasiado sobre estímulo digital, por lo que con la idea de querer desconectarse un poco del celular, muchas personas optan por estos aparatos para escuchar su música favorita.

Existen varias versiones actualizadas por algunas empresas, que tienen ciertos añadidos para mejorar la experiencia del usuario, como digitalizar los cassetes, la conexión Bluetooth o la carga por USB-C. Aqui te traemos los modelos más destacados actualmente: