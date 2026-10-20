Hasta 40% de las empresas de Durango recurrirá a créditos para pagar aguinaldos

El sector empresarial prevé un cierre de 2026 complicado, debido a la falta de liquidez para cumplir con las obligaciones de fin de año, particularmente en lo referente al pago de aguinaldos y las prestaciones obrero-patronales.

Ante ello, a decir de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Durango, Joana Soto Quintero, entre 35 y 40 por ciento de las empresas podría recurrir a préstamos para cumplir con el pago de aguinaldos .

“Yo creo que aproximadamente de un 35 a un 40 por ciento, sí es alto el porcentaje, pero bueno, pues al final del día buscamos generar las mejores condiciones para nuestros colaboradores”, manifestó.

No obstante, la dirigente empresarial enfatizó que, pese a que 2026 ha sido un año complicado para el sector, la mayoría de las empresas locales ha logrado mantener sus plantillas laborales mark , registrando reducciones mínimas en el empleo formal a lo largo del año.

Ante este escenario de presión económica las cámaras empresariales buscan alternativas de reactivación, tales como la participación en exposiciones industriales y eventos de vinculación comercial para fortalecer la economía local y salvaguardar los derechos y prestaciones de los trabajadores.