Hasta 80% de los talleres mecánicos en Durango opera en la informalidad; alertan por riesgos

Por cada cuatro talleres formales que hay en Durango, existen de seis a ocho que se encuentran en la informalidad, lo que representa un riesgo para quienes recurren a ellos, ya que no hay garantía de los trabajos y, en cualquier momento, pueden desaparecer.

Así lo advirtió el presidente de Talleres Mecánicos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Armando Soto Luna, quien expuso que esto no solamente representa una competencia desleal para el sector, sino un riesgo para los duranguenses.

“Empieza como un hobby pero luego da algo de servicio y ya lo va aumentando y lamentablemente en algunos de los casos sabemos y hemos visto que incluso ponen en riesgo a la gente que le dan algún mantenimiento ya sea en frenos, en suspensión y, si no saben, algunos no tienen los conocimientos necesarios para dar el servicio de manera correcta, pues en algún momento puede llegar a dejar algo mal que pueda repercutir en algún accidente”, advirtió.

Asimismo, no hay forma de aplicar garantías en este tipo de establecimientos. “Directamente a la ciudadanía le afecta en todos los sentidos. A nosotros también puesto que ofrecen incluso los servicios de una manera más económica porque no hacen la inversión que nosotros los talleres que estamos trabajando de manera formal. La inversión que nosotros hacemos es muy diferente a lo que ellos hacen y lamentablemente por último también en cualquier momento pueden cerrar. Si ellos hacen algo mal hecho y hay un reclamo muchas veces no tiene el cliente la forma de exigir la responsabilidad en ese sentido”, indicó.