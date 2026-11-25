En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Durango se llevó a cabo un acto conmemorativo en memoria de quienes han sido víctimas de feminicidio.

La presidenta de Sí hay mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo, explicó que hasta el mes de octubre se registraron nueve feminicidios en Durango, así como 206 violaciones sexuales.

“Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta octubre, tenemos reportados nueve feminicidios, 206 violaciones sexuales, son 20.6 mensuales. Abusos sexuales tenemos 410, 44 por mes, más de uno diario. Recordemos que los delitos sexuales sólo se denuncian en un 10 por ciento, estos datos son según Inegi. En cuanto a la violencia familiar, se reportan cuatro mil 466 denuncias hasta septiembre, 446 por mes”, mencionó.

Los homicidios de mujeres se han registrado uno en Tamazula, uno en Ocampo, uno en Lerdo, uno en Hidalgo, tres en Gómez Palacio y siete en Durango, en edades de entre 27 y 83 años.

90% consume drogas o alcohol

La presidenta de Sí hay mujeres en Durango, planteó la urgencia de que los gobiernos estatal, municipal y federal, en conjunto con la sociedad civil, impulsen programas de gran escala enfocados en combatir el machismo y el consumo de alcohol y drogas.

Y es que, se ha detectado que hasta el 90 por ciento de quienes maltratan a las mujeres consumen alcohol o drogas.