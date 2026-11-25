Hasta 90% de agresores de mujeres consume drogas o alcohol; piden acciones preventivas
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Durango se llevó a cabo un acto conmemorativo en memoria de quienes han sido víctimas de feminicidio.
La presidenta de Sí hay mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo, explicó que hasta el mes de octubre se registraron nueve feminicidios en Durango, así como 206 violaciones sexuales.
“Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta octubre, tenemos reportados nueve feminicidios, 206 violaciones sexuales, son 20.6 mensuales. Abusos sexuales tenemos 410, 44 por mes, más de uno diario. Recordemos que los delitos sexuales sólo se denuncian en un 10 por ciento, estos datos son según Inegi. En cuanto a la violencia familiar, se reportan cuatro mil 466 denuncias hasta septiembre, 446 por mes”, mencionó.
Los homicidios de mujeres se han registrado uno en Tamazula, uno en Ocampo, uno en Lerdo, uno en Hidalgo, tres en Gómez Palacio y siete en Durango, en edades de entre 27 y 83 años.
90% consume drogas o alcohol
La presidenta de Sí hay mujeres en Durango, planteó la urgencia de que los gobiernos estatal, municipal y federal, en conjunto con la sociedad civil, impulsen programas de gran escala enfocados en combatir el machismo y el consumo de alcohol y drogas.
Y es que, se ha detectado que hasta el 90 por ciento de quienes maltratan a las mujeres consumen alcohol o drogas.
“Los asesinatos de mujeres tienen que ver con el machismo. Desde el primer dictamen de la alerta de violencia de género se dijo, que en Durango los hombres son machistas. Debe haber programas dirigidos, no nada más a las mujeres, sino a los hombres para que practiquen una nueva masculinidad y aprendan que las mujeres tienen sus derechos y que no son propiedad de los hombres, no las pueden matar, violar, ni golpear, son libres e independientes. Debe haber programas especiales para esto de gran escala por parte de los gobiernos estatal, municipal y federal en torno a este problema que se presenta”.
“Por otra parte, es muy significativo, acabo yo de investigar, que el 90 por ciento de los hombres que maltratan a las mujeres, o sea, los agresores de mujeres, el 90 por ciento son consumidores de alcohol o drogas. Entonces es importante también emprender una campaña, un trabajo relacionado con el consumo de las drogas y el alcohol para que no se provoque a través de este consumo la violencia en contra de mujeres y niñas también”, manifestó.