¿Hasta qué edad se puede trabajar en México? Esto señala la LFT

Cumplir años puede traer dudas sobre el futuro laboral: si todavía es posible conseguir empleo, si una empresa puede pedir el retiro o si alcanzar la edad para pensionarse obliga a abandonar el trabajo. Para responder, hay que distinguir entre las reglas laborales y los requisitos de seguridad social.

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece una edad máxima general para trabajar. Cumplir 60, 65 o 70 años no implica, por sí solo, una prohibición para continuar desempeñando una actividad laboral.

¿Una empresa puede rechazar a alguien por su edad?

El artículo 133, fracción I, prohíbe a los empleadores negarse a aceptar trabajadores por razones de edad, entre otros motivos. Además, el artículo 3 establece que no pueden imponerse condiciones que impliquen discriminación por esta causa.

La misma disposición permite distinguir entre candidatos cuando se trata de las capacidades o calificaciones particulares que exige una labor. Es decir, pueden evaluarse los requisitos necesarios para desempeñar el puesto, pero los años cumplidos no deben convertirse automáticamente en un motivo de exclusión.

La protección también alcanza las condiciones de trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social señala que estas deben respetar el principio de igualdad, sin diferencias o exclusiones por edad. Continuar trabajando como persona adulta mayor no elimina los derechos laborales correspondientes.

Pensionarse y dejar de trabajar son cosas diferentes

Una confusión frecuente surge con los 60 y 65 años, edades relacionadas con las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El instituto contempla la pensión por cesantía en edad avanzada desde los 60 años y la de vejez desde los 65. Sin embargo, alcanzar esas edades no basta: también deben cumplirse los requisitos del régimen aplicable, como las semanas de cotización y la baja del régimen obligatorio.

Por ello, tener edad para solicitar una pensión no equivale a una edad límite para trabajar. Antes de tramitarla o de volver a un empleo formal después de pensionarse, conviene revisar las condiciones específicas con el IMSS, pues no todos los casos se resuelven de la misma manera.

¿Dónde pedir ayuda si hay un conflicto?

Si una persona enfrenta un rechazo, presión para renunciar o un conflicto laboral relacionado con su edad, puede solicitar orientación gratuita a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

La institución ofrece asesoría sobre derechos laborales y de seguridad social y, según la competencia del asunto, asistencia en conciliación y representación ante tribunales. Sus teléfonos de orientación son 800 717 2942 y 800 911 7877.

Consultar el caso permite conocer qué derechos corresponden y qué procedimiento seguir antes de firmar una renuncia o aceptar un acuerdo de separación.