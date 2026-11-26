Un muy conocido restaurante con una trayectoria de 25 años en la ciudad de Durango se despedirá de sus clientes en los próximos días, luego de anunciar que llegó el momento de poner fin a sus operaciones y cerrar definitivamente sus puertas.

A través de una publicación en redes sociales, el establecimiento dio a conocer la noticia y aprovechó para agradecer a quienes lo acompañaron durante más de dos décadas, tanto a sus clientes como a sus trabajadores y amigos que formaron parte de su historia.

En los comentarios, al igual que lo que ha ocurrido con el cierre de algunos otros establecimientos, duranguenses que solían acudir al establecimiento lamentaron el triste cierre, sobre todo por la historia que el restaurante tenía ya en la ciudad.

¿Cuál es el restaurante que cerrará?

En esta ocasión, los cierres alcanzaron Pampas Do Brasil, uno de los restaurantes más conocidos de Corredor Constitución, que dio a conocer que este mismo fin de semana cerrará sus puertas.

En el mensaje compartido, el negocio señaló que dar a conocer su cierre representa uno de los momentos más difíciles de su trayectoria, pues durante 25 años mantuvo sus puertas abiertas en la capital duranguense.

"Después de 25 años de abrir nuestras puertas en esta hermosa ciudad de Durango, ha llegado el momento de cerrar este ciclo y apagar los fogones que durante tantos años estuvieron encendidos para recibirlos", expresó en su comunicado.

Durante este tiempo, el restaurante fue escenario de celebraciones, cumpleaños, aniversarios, reuniones familiares y encuentros entre amigos, lo que Pampas recordó en su mensaje de despedida.

De igual manera, destacó que detrás de cada platillo hubo esfuerzo, pasión y cariño, pero aseguró que lo más importante de estos años fueron las personas que visitaron sus instalaciones y la confianza que dejaron en el establecimiento.

Agradecen a los duranguenses

Pampas Do Brasil también dedicó unas palabras a quienes hicieron posible su permanencia durante este tiempo, especialmente a sus clientes y colaboradores, a quienes reconoció por su entrega y compromiso.

"Nos vamos con el corazón lleno de gratitud, con la satisfacción de haber compartido 25 años con ustedes y con la certeza de que los buenos recuerdos permanecerán para siempre", señaló.

Duranguenses se mostraron incrédulos ante la lamentable noticia, pues el local que ofrecía un formato buffet de espadas brasileñas, ofreciendo decenas de cortes que son llevados hasta las mesas de los clientes, así como una barra con guarniciones como ensalada.

Pampas Do Brasil se une a la larga lista de restaurantes que han anunciado el cierre de sus operaciones en los últimos meses, lo cual ha generado preocupación entre la ciudadanía.