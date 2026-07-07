Hay 14 cuadrillas para reparar baches y calles dañadas por lluvias en Durango

Están desplegadas 14 cuadrillas para atender el deterioro de las calles de Durango durante la temporada de lluvias, con trabajos de bacheo, fresado, pavimentación y reparación con mezcla asfáltica, principalmente en vialidades de mayor circulación, rutas del transporte público y zonas escolares.

El director municipal de Obras Públicas, Javier Chávez Cibrián, detalló que actualmente operan 10 cuadrillas de bacheo, otras dos especializadas en reparación con slurry, una de fresado y otra de pavimentación, con cobertura en distintos sectores de la ciudad. Explicó que una de las cuadrillas de bacheo trabaja exclusivamente en el Centro Histórico, mientras que las demás se distribuyen en el resto de la mancha urbana.

Detalló que el programa de pavimentación se organiza por sectores cardinales, con recorridos mensuales para intervenir entre dos y tres calles por colonia antes de regresar para continuar con otras vialidades. Agregó que la prioridad se concentra en las calles por donde circulan rutas de autobuses y en las que se ubican escuelas y universidades, para posteriormente extender los trabajos hacia las vialidades aledañas.

El funcionario también se refirió al socavón que se formó en el carril lateral norte del bulevar Dolores del Río, a una cuadra de las instalaciones de Obras Públicas, y explicó que se debió a la ruptura de una tubería de drenaje, a causa de la antigüedad de décadas que ya tienen dichas instalaciones, lo que ocasionó el reblandecimiento de la superficie y la ruptura del pavimento.

Estimó que para este miércoles se realizaría la reposición del tubo y la reparación de la superficie; para lo cual, los trabajos iniciaron desde este martes mediante excavaciones con maquinaria pesada.