Hay 40 duranguenses desaparecidos en Sinaloa y 10 en Zacatecas: Buscando Emilios

La mayoría de las búsquedas que realizan integrantes del Colectivo Buscando Emilios corresponde a personas que viajaron a Sinaloa por turismo o trabajo y que allá fueron privadas de su libertad, se trata de 40 personas; además, son 10 los duranguenses que buscan en Zacatecas.

La información fue compartida por la fundadora del colectivo, Carmen Rosario Soto Valles, quien señaló que las desapariciones no ocurrieron en Durango y que tampoco pretenden causar alarma entre la sociedad.

“Nuestros desaparecidos son originarios de aquí, del estado de Durango, pero lamentablemente fueron privados de la libertad en el estado de Sinaloa”.

Explicó que algunos fueron captados mediante ofertas laborales falsas y otros acudieron como turistas; incluso, algunos ya venían de regreso a Durango, pero al parecer fueron interceptados en el trayecto.

“La mayoría de los muchachos, por no decir que todos, la última ubicación que marca su teléfono celular es en el municipio de Concordia, en la comunidad de El Verde”.

A pesar de las amenazas, las integrantes del colectivo siguen en continuar con las búsquedas hasta encontrar a sus seres queridos. Para las busquedas señalan que han recibido acompañamiento durante sus traslados a Sinaloa por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Durango.

“Nos dejan ahí en el puente Baluarte y ahí nos recibe Seguridad del Estado”.

Es la Comisión de Búsqueda de Sinaloa la que las lleva a los lugares donde se realizarán las búsquedas y prospecciones de campo.

Las buscadoras revisan brechas, caminos, espacios en campos abiertos y todos aquellos sitios donde posiblemente pudiera haber alguna fosa clandestina o algún cuerpo. En muchas ocasiones se basan en información anónima que les llega.

Aunque en Durango no se tiene registro de personas desaparecidas, sí existen indicios de que podrían encontrarse restos de personas en la carretera libre Durango-Mazatlán, precisamente a partir de denuncias anónimas. Sin embargo, no se detalla la información exacta.