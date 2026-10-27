¿Hay clases este viernes 30 de octubre? SEP aclara si inicia el megapuente por el Día de Muertos

La cercanía de esta fecha ha generado expectativas entre las familias mexicanas, ya que representa una oportunidad para disfrutar de las tradiciones del Día de Muertos, visitar los panteones o participar en distintas actividades culturales.

Sin embargo, es importante conocer las fechas establecidas en el calendario escolar para evitar confusiones sobre los días de descanso y el regreso a las aulas.

¿Habrá megapuente?

Con la llegada de las celebraciones por el Día de Muertos, una de las principales dudas entre padres de familia y estudiantes es si habrá clases este viernes 30 de octubre, cuando por lo general, hay junta de Consejo Técnico Escolar.

Para este año, sucede algo peculiar, y es que el propio dos de noviembre cae en lunes, por lo que varias personas se preguntan cómo será esta festividad.

¿Cómo será el descanso?

El periodo de descanso comenzará el viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de Muertos.

De esta manera, los alumnos tendrán cuatro días consecutivos sin actividades escolares, considerando el viernes de Consejo Técnico, el sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre.

Según lo establecido por la SEP, el regreso a clases será el martes 3 de noviembre, cuando los estudiantes deberán retomar sus actividades habituales.

¿Habrá otro puente durante noviembre?

El calendario escolar contempla otra suspensión de labores docentes el lunes 16 de noviembre, con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, lo que permitirá un nuevo fin de semana largo.

Además, el viernes 27 de noviembre se realizará otra sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes de educación básica tampoco tendrán clases ese día.

Cabe destacar que estas disposiciones corresponden a escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, mientras que las instituciones de educación media superior y superior pueden manejar calendarios diferentes.