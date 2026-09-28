'Hay disparos': sujeto provoca pánico al correr y gritar en desfile; era el sonido de una moto

Los gritos de un hombre mientras corría en sentido opuesto a un desfile en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, causaron una crisis nerviosa entre los asistentes, quienes, al no saber lo que ocurría, también corrieron "para ponerse a salvo".

NO ERAN DISPAROS, ERA UNA MOTOCICLETA

Un aparatoso operativo de seguridad se desplegó en la zona donde se desarrollaba el desfile, lugar en el que se reportaron supuestas detonaciones de arma de fuego, situación que sembró pánico entre los espectadores; sin embargo, todo resultó ser el escape de una motocicleta que producía sonidos similares a disparos.

El ruido de la motocicleta, sumado al pánico que despertó el sujeto que corría entre la multitud gritando palabras de socorro, causó temor en la gente que observaba el espectáculo. Al verlo, las personas también corrieron para ponerse a salvo, aun sin saber qué ocurría.

CRISIS NERVIOSAS

Al menos 30 personas fueron atendidas por cuerpos de emergencia al presentar crisis nerviosas y otras más por lesiones leves, ya que al correr sufrieron caídas.

Desde el aire, un dron logró captar el momento en que la gente comenzó a correr en todas direcciones sobre la calle Guerrero para ponerse a salvo.

TODO QUEDÓ GRABADO

Entre la multitud, el hombre corría en sentido opuesto al contingente y gritaba "hay disparos". Así lo muestra un video donde se observa su paso por la zona y en el que se aprecia que incluso quienes participaban en el espectáculo dejaron su papel para huir.

En el lugar se desarrollaba un desfile de disfraces que logró reunir a más de 150 personajes de terror y 35 carros alegóricos que recorrieron la Zona Centro, como parte de la temporada de la Feria del Alfeñique.

POLICÍA DETUVO ALGUNAS PERSONAS

Al final, dos personas fueron puestas a disposición del juez cívico por alterar el orden público, ya que, de acuerdo con testigos, hicieron sonar los escapes de las motocicletas provocando ruidos que se confundieron con disparos.

Asimismo, el hombre que corría entre la gente gritando que había disparos fue detenido y remitido a la delegación de la Policía Municipal.