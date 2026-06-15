'Hay muchos casos de estupro que no son denunciados', asegura regidora de Durango

En Durango y en todo el país se presentan casos en los que adultos buscan mantener relaciones sexuales o sentimentales con menores de edad y argumentan que son consensuadas; sin embargo, se trata de un delito y quienes lo cometen deben ser encarcelados.

La regidora Marisol Carrillo Quiroga reconoció que no solo se trata del caso que se hizo conocido a nivel nacional, donde un maestro, Víctor “N”, se hizo “novio” de una alumna de 14 años, sino que existen muchos más.

Sobre el caso del maestro, indicó que incluso tuvo el descaro de declarar que ambos tomaron la decisión de ser novios, pero debe ser castigado.

“Chico viejote de más de 50. O sea, es estupro y lo que le sigue es que sea condenado, tiene que llegar la justicia. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Claro que es un abuso. Estamos hablando de una menor de edad, de una situación en donde no hay todavía esta madurez para saber en lo que está metiéndose esta criatura”, expresó.

Apuntó que, desde cualquier punto de vista, se trata de un abuso contra una menor de edad y no se puede argumentar que ella quiso participar en la relación cuando apenas tiene 14 años.

Dijo que este tipo de situaciones se presentan todos los días en la ciudad, en los municipios, en poblados, en zonas indígenas y en las periferias urbanas.

La regidora señaló que también hay niñas que se casan con hombres mayores impulsadas por sus propias familias, bajo la idea de que tendrán una mejor vida y situación económica. Explicó que, en algunos casos, la pobreza influye para que las familias consideren positivo que alguien les proporcione una casa.

En cualquier caso, la funcionaria comentó que es necesario denunciar, sobre todo cuando se trata de delitos como el estupro, ya que se persiguen de oficio.