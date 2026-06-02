¿Hay un francotirador atacando conductores en Puebla? El misterio del 'tirador de la Atlixcáyotl'

La alarma crece entre automovilistas de Puebla por el caso del llamado “tirador de la Atlixcáyotl”, un presunto agresor al que se le atribuyen disparos contra vehículos que circulan por una de las vialidades más transitadas de la zona de Angelópolis.

Aunque en redes sociales se le ha señalado como “francotirador”, las autoridades no han confirmado que se trate de una persona con ese perfil ni que todos los ataques estén relacionados entre sí. Lo que sí reconoció la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla es que existen al menos ocho reportes vinculados con disparos o impactos de bala contra vehículos en la Vía Atlixcáyotl durante 2026.

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El caso volvió a tomar fuerza luego de que medios locales reportaran un nuevo ataque contra dos jóvenes que circulaban sobre dicha vialidad, con sentido a la caseta de Atlixco, a la altura de edificios empresariales. Según el testimonio difundido, las ocupantes escucharon un fuerte estruendo y después notaron daños en los cristales del vehículo.

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Video de láser apunta hacia edificios Adamant

A la preocupación por los ataques se sumó un video difundido por un motociclista, quien aseguró que mientras circulaba por la Vía Atlixcáyotl fue apuntado con un láser verde desde una zona elevada.

De acuerdo con reportes de medios poblanos, el motociclista circulaba con dirección al Centro Integral de Servicios cuando, a la altura de los edificios Adamant, observó a través de la cámara de seguridad de su motocicleta una luz dirigida hacia su casco.

La imagen se viralizó rápidamente y fue relacionada por usuarios con el caso del presunto tirador. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que ese láser corresponda a una mira telescópica ni que tenga relación directa con los disparos reportados contra automovilistas.

Medios locales también han señalado que una persona, de manera anónima, aseguró que el presunto responsable podría encontrarse en uno de los edificios Adamant. No obstante, esa versión permanece como una hipótesis y no ha sido confirmada oficialmente.

Ocho ataques bajo investigación

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que la dependencia tiene conocimiento de ocho reportes relacionados con este caso en lo que va del año.

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Entre los hechos que se han documentado se encuentran ataques registrados en enero, febrero, abril y mayo. Uno de los casos más graves ocurrió el 12 de enero, cuando un menor de edad resultó lesionado en la mandíbula mientras viajaba en un vehículo con su madre por la zona de Camino Real a Cholula y Periférico Ecológico.

Otro caso ocurrió el 16 de abril, cuando un repartidor en motocicleta fue alcanzado por un proyectil mientras circulaba sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura de Avenida Las Torres; la bala le fracturó la tibia de la pierna derecha.

También se han reportado daños en vehículos particulares, unidades de transporte y automóviles que circulaban por distintos puntos de la Atlixcáyotl, entre ellos la zona de Osa Mayor, el hotel Camino Real, Torres JV y el Periférico Ecológico.

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No hay detenido ni denuncias formales en todos los casos

La SSP de Puebla informó que su área de Inteligencia ya trabaja con testimonios, evidencias y reportes ciudadanos para ubicar a quien o quienes estarían detrás de estos ataques.

La autoridad también reconoció que ha acudido a algunos puntos señalados por testigos como posibles lugares desde donde se habrían realizado los disparos. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado sobre alguna persona detenida ni se ha revelado públicamente el origen de los proyectiles.

Uno de los puntos que complica la investigación es que, según la propia autoridad, las personas afectadas no han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado en todos los casos, por lo que parte de la información se mantiene como reportes ciudadanos o publicaciones difundidas en redes sociales.

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Refuerzan vigilancia tras nueva pista

Tras la difusión del video del láser y los reportes que apuntan hacia la zona de Torres Adamant, autoridades municipales y federales reforzaron la vigilancia en la Vía Atlixcáyotl y áreas cercanas. De acuerdo con Síntesis Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula desplegó patrullajes a pie, unidades de Tránsito, elementos de la Unidad Canina y personal de Inteligencia Policial, en coordinación con Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

El operativo se concentra principalmente en la ciclopista y zonas aledañas, luego de que un motociclista reportó que una luz láser fue dirigida hacia su casco mientras circulaba con dirección al CIS, a la altura de Plaza Santa Fe. Sin embargo, las autoridades mantienen la posible relación con Torres Adamant solo como una línea de investigación, sin confirmar que desde esos edificios se hayan realizado disparos.

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¿Francotirador o tirador desconocido?

Aunque el caso se ha viralizado como el del “francotirador de la Atlixcáyotl”, las autoridades no han confirmado que se trate de un francotirador ni que todos los ataques correspondan a una sola persona.

Por ahora, el caso se mantiene como una investigación abierta por disparos contra vehículos en movimiento. La hipótesis de que los ataques puedan provenir desde edificios o puntos elevados ha cobrado fuerza tras el video del láser, pero no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras tanto, los reportes mantienen en alerta a conductores y motociclistas que diariamente circulan por la Vía Atlixcáyotl, una de las zonas de mayor flujo vehicular en Puebla.