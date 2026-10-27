Hay varios que no le ayudan al Alcalde de Durango

Hay funcionarios municipales que, de plano, lejos de ayudar al alcalde José Antonio Ochoa, solamente le han provocado polémicas innecesarias que no le ayudan en sus planes electorales a mediano plazo y que parecen evidenciar que la imposición de perfiles no siempre trae buenos resultados.

Tan solo en esta semana, hubo dos claros ejemplos de lo mencionado. Uno de ellos, el director del Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores (INDEHVAL), Giovanni Rosso Güereca, a quien se le ocurrió la brillante idea de salir a declarar que, "debido a la baja afluencia de usuarios y la necesidad de reorientar recursos hacia otros programas", se estaba analizando la posibilidad de cerrar algunas bibliotecas municipales.

Sí, para el funcionario lo importante no son lo que representan estos espacios de conocimiento, sino el dinero que se podrían "ahorrar" para otras actividades donde seguramente pueda sacarle mejor provecho electoral, ya que la educación pues de plano no genera votos. Obviamente, la declaración no cayó bien en diversos sectores de la sociedad.

Además de criticar sus declaraciones, se evidenció que el dinero que supuestamente gasta el Instituto es simbólico, pues varias de esas bibliotecas se mantienen con aportaciones civiles y gracias a comodatos que les permiten no pagar rentas. Situación que, seguramente, el inexperto funcionario desconocía.

Luego de la ola de críticas de parte de sectores educativos y culturales en el municipio, a Rosso Güereca no le quedó de otra más que salir a recular y decir que solamente era un análisis que se estaba haciendo, pero que provocó un malestar ciudadano que no les cayó en gracia a varios en el Ayuntamiento capitalino.

En lugar de andar de "creativo", alguien le debería enseñar al funcionario lo que se ha hecho en otros países con estos espacios en beneficio de la niñez, utilizando nuevas tecnologías que les permiten aprovechar todo el acervo cultural que existe en una ciudad de más de 463 años. Ese es el problema de lo que creen que las redes sociales resuelven el mundo.

ALERTA EN LA CIUDAD

El otro caso fue el que ocurrió ayer por la mañana en Jardines de Durango, cuando personal de Aguas del Municipio de Durango (AMD), accidentalmente, perforó una tubería de gas natural en el exterior de un conocido centro comercial y provocó la evacuación de miles de personas que estaban en los alrededores.

Cabe recordar que esta zona está llena de viviendas, escuelas de diferentes niveles, comercios y hasta gasolineras, lo que provocó una alarma entre los habitantes del lugar por el riesgo que representaba la cantidad de gas que se escapaba al aire libre.

Si bien fue un accidente que afortunadamente no pasó a mayores, el hecho puso en la mira al señalado titular de la dependencia municipal, Jesús González Smith, quien no ha dejado de ser blanco de críticas por tremendas fugas, falta de respuesta en inundaciones y, por supuesto, carencia de agua en diversos sectores.

Lo que ocurrió ayer en el noreste de la ciudad no fue un caso menor, aunque afortunadamente y gracias a la rápida acción de Protección Civil se pudo evitar una tragedia que hubiera costado, entre otras cosas más importantes, la carrera política de varios funcionarios.

Desde luego, el titular de AMD buscó responsabilizar a la empresa gasera por no respetar los límites de la instalación; sin embargo con ese argumento lo único que quedaría en evidencia es que no existe una supervisión real del Ayuntamiento en los trabajos de estas empresas particulares.

Aquí lo curioso es que tanto Rosso Güereca como González Smith no son precisamente gente del alcalde Ochoa Rodríguez, sino más bien son espacios destinados al pago de cuotas políticas. Si el Alcalde capitalino quiere seguir soñando con el 2028, ya es tiempo de que empiece a sacudir su gabinete, porque de plano algunos solamente le estorban.

SIGUE ÉXODO NARANJA EN LA LAGUNA

A Movimiento Ciudadano se le siguen fugando militantes al Partido Verde, específicamente en Gómez Palacio. Ahora fueron 21 representantes de organizaciones sociales más los que buscarán apuntalar la operación política del satélite de Morena en esa región del estado.

Llama la atención los motivos que siguen argumentando los exnaranjas para justificar su salida de MC, asegurando que el partido "fosfo" se ha alejado de sus principios y, de paso, acusar a la dirigencia estatal de privilegiar intereses particulares.

Estas 21 agrupaciones sociales fueron anunciadas con bombo y platillo por la dirigencia del Verde, recalcando que estos movimientos servirán para apuntalar el trabajo en Gómez Palacio y, de paso, darles un nuevo raspón a los intereses del dirigente estatal de MC, Omar Castañeda, quien sigue minimizando estas salidas.

Está claro que la estrategia del Verde es la de debilitar la operación política de Movimiento Ciudadano en esa zona del estado, lo que le ha causado que Castañeda González sienta pasos en la azotea, sospechando de propios y extraños, lo que le ha generado incluso roces con algunos colaboradores cercanos.

Habrá que ver si los números que reporta el Partido Verde en Gómez Palacio son reales, pues ayer presumió la incorporación de entre mil 500 y 2 mil personas de estas asociaciones, para engrosar su cifra de 14 mil afiliados en el estado. ¿Será?