La magia, los secretos familiares y el descubrimiento de la propia identidad se encuentran en “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, la nueva película animada de Walt Disney Animation Studios que llega a las salas de cine con una aventura fantástica protagonizada por una adolescente que descubre que tiene poderes extraordinarios.

Con las voces de Hailee Steinfeld y Rashida Jones, la producción combina humor, fantasía y situaciones familiares para introducir a los espectadores en un universo de brujas, criaturas mágicas, personajes extravagantes y misterios por resolver.

La historia sigue a Billie, una adolescente impulsiva, poco convencional y que constantemente siente que no encaja en su entorno. Su vida cambia cuando descubre que tiene habilidades mágicas que su madre, Alice, había mantenido ocultas desde que era pequeña.

El descubrimiento provoca que Billie termine en Hexe, un reino habitado por brujas, donde finalmente encuentra un lugar en el que sus diferencias parecen tener sentido. Sin embargo, lo que comienza como una aventura para comprender sus poderes pronto se convierte en una búsqueda de respuestas sobre su familia y el verdadero origen de sus habilidades.

En ese recorrido aparece Queen Celeste, una poderosa y temible gobernante del mundo mágico que guarda una relación familiar con Billie y no está dispuesta a perder su posición de poder. El personaje cuenta con la voz de Jodie Foster, quien se incorpora al universo de Disney como una de las antagonistas de esta historia.

Un reparto de voces conocidas

Uno de los atractivos de “Hechizo: Bienvenidos a Hexe” es precisamente su elenco. Hailee Steinfeld, conocida por sus participaciones en “Hawkeye” y “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, presta su voz a Billie, mientras que Rashida Jones interpreta a Alice.

Jodie Foster da vida a la antagonista Queen Celeste y Walton Goggins participa como Beef Roger Crummchuk, un peculiar gato mágico de tres ojos que termina convirtiéndose en aliado de las protagonistas. También forman parte del reparto Tracey Ullman, Stephen Fry y Henry Winkler.

La película está dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con la codirección de Josie Trinidad. Tiene una duración aproximada de una hora con 43 minutos y está clasificada PG, por lo que incluye algunas escenas de acción y humor que pueden resultar inapropiadas para los espectadores más pequeños.

Más que una historia de brujas

Aunque la fantasía es el motor de la película, uno de sus elementos centrales es la relación entre Billie y su madre. La historia explora las dificultades de acompañar el crecimiento de una adolescente, especialmente cuando la protección familiar puede convertirse en una forma de limitar su independencia.

En ese sentido, Alice también atraviesa un proceso de transformación: debe aprender a confiar en su hija, permitirle tomar decisiones y entender que crecer implica descubrirse, incluso cuando eso significa tomar caminos diferentes.

La crítica destaca precisamente los momentos de conexión entre madre e hija como uno de los aspectos más interesantes de la producción. Aunque señala que la historia puede resultar predecible y que algunos momentos pierden ritmo, reconoce el atractivo visual de sus escenarios, la interpretación vocal de Steinfeld y la complejidad que adquiere el personaje de Alice.

Así, “Hechizo: Bienvenidos a Hexe” se convierte en una alternativa para quienes disfrutan las historias de magia, los mundos fantásticos y las aventuras de personajes que buscan encontrar su lugar.

¿Cuándo llegará a Disney+?