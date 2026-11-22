La detención de Héctor Herrera en Estados Unidos abrió una pregunta para el mediocampista del Houston Dynamo a días de los playoffs de la MLS: ¿qué consecuencias legales podría enfrentar? En Texas, conducir bajo los efectos del alcohol puede implicar cárcel, multas y la suspensión de la licencia, pero el alcance de esas sanciones depende de cómo se clasifique el delito y de lo que se acredite ante un tribunal.

El exseleccionado mexicano fue detenido el sábado 21 de noviembre en el condado de Montgomery. El registro de ingresos lo identifica como Héctor M. Herrera López y señala como motivo Driving While Intoxicated (DWI), la denominación que usa Texas para la conducción en estado de intoxicación. La ficha pública no indica si se le practicó una prueba de alcohol ni cuál habría sido su resultado.

¿Cuánta cárcel y qué multas contempla Texas?

Si el caso se procesa como un primer DWI sin agravantes y Herrera es declarado culpable, el Código Penal de Texas lo clasifica como un delito menor de clase B. Ese supuesto contempla de 72 horas a 180 días de cárcel y una multa penal de hasta 2 mil dólares. El Departamento de Transporte de Texas también señala que la licencia de conducir puede suspenderse hasta por un año.

A esa multa penal se le puede sumar una sanción estatal. El Código de Transporte fija 3 mil dólares adicionales por la primera condena dentro de un periodo de 36 meses. Así, si se impone el máximo de la multa penal y corresponde ese cobro estatal, ambas sanciones podrían sumar 5 mil dólares en el escenario básico.

¿Qué podría aumentar la pena?

La ley de Texas considera que existe intoxicación cuando la concentración de alcohol llega a 0.08 por ciento. La fiscalía también puede acreditar el delito si demuestra que el alcohol afectó el uso normal de las facultades físicas o mentales de la persona mientras conducía en un lugar público.

Si se demuestra que una prueba arrojó una concentración de 0.15 por ciento o más, el DWI puede pasar a la clase A, con hasta un año de cárcel y una multa penal de hasta 4 mil dólares. En ese supuesto, la sanción estatal adicional puede ser de 6 mil dólares. El registro público de Herrera solo consigna el motivo de la detención, por lo que todavía se desconoce si podría aplicarse esa clasificación.

¿Qué se sabe del proceso de Héctor Herrera?

Versiones periodísticas reportaron que el futbolista recuperó su libertad tras la detención. La ficha difundida no especifica las condiciones de su salida ni la fecha de una audiencia. Una eventual liberación bajo fianza le permitiría seguir el proceso en libertad, mientras el tribunal resuelve la acusación.

La licencia también puede quedar sujeta a un procedimiento administrativo independiente del caso penal. En Texas, ese trámite puede iniciarse si la persona se niega a una prueba de aliento o sangre, o si el resultado alcanza el límite legal. Para saber qué sanciones podría enfrentar Herrera en concreto, falta conocer cómo se formule la acusación y qué pruebas presente la fiscalía. El futbolista conserva la presunción de inocencia.