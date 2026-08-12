Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia en operativo de vigilancia; hay 3 heridos | VIDEO

Un helicóptero de la Secretaría de Marina tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia durante la mañana de este miércoles, luego de que la aeronave presentara una situación que obligó a la tripulación a ejecutar una maniobra para evitar un accidente de mayores consecuencias.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, mientras el personal naval realizaba actividades de vigilancia aérea como parte de un operativo para prevenir posibles actividades ilícitas.

De acuerdo con la información proporcionada por la propia dependencia, se trató de un helicóptero MI-17 de la Armada de México, cuya tripulación realizó lo que fue descrito como un “desplome controlado” para llevar la aeronave hacia la superficie de manera dirigida, en el área de La Garita, en el estado de Jalisco.

Tres elementos navales resultaron lesionados

Aunque gracias a la maniobra se pudo evitar un desenlace fatal, tres elementos de la Secretaría de Marina resultaron lesionados.

La dependencia informó que las heridas no fueron consideradas de gravedad y que el personal naval recibió atención médica después del aterrizaje.

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas derivado de este hecho.

Tras lo ocurrido, personal especializado de la Secretaría de Marina comenzó con las evaluaciones correspondientes para determinar qué originó la situación que llevó a la tripulación a realizar la maniobra de emergencia.

Vecinos captaron el momento del desplome

El incidente también quedó registrado en videos realizados por habitantes de la zona, en los que se observa el momento en que la aeronave pierde altura y termina realizando el aterrizaje de emergencia.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, generando preocupación entre quienes presenciaron la maniobra de la aeronave.

La Secretaría de Marina señaló que se mantiene la atención al personal que resultó lesionado, mientras continúan las revisiones técnicas para establecer las causas precisas del incidente.

¿Qué es un desplome controlado?

El llamado “desplome controlado” es una maniobra de emergencia mediante la cual el piloto busca reducir la altura de la aeronave y dirigir su descenso hacia una zona determinada cuando existe una falla o una condición que impide continuar el vuelo.

En el caso de un helicóptero, este procedimiento busca disminuir el riesgo para la tripulación y evitar un impacto de mayores dimensiones.