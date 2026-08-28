Helicóptero en el que viajaba Gobernador de Chiapas aterriza de emergencia | VIDEO

El helicóptero en el que viajaba el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia mientras se dirigía al municipio de Pantepec; el hecho no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con lo informado por el propio mandatario estatal, la aeronave se encontró con un cruce de aves y condiciones de poca visibilidad, por lo que la tripulación tuvo que modificar su trayectoria para evitar un incidente mayor.

Ramírez Aguilar se encontraba en camino a Pantepec como parte de su agenda de trabajo, acompañado por integrantes del Gabinete de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana.

Gobernador agradece a los pilotos

Tras lo ocurrido, el gobernador utilizó sus redes sociales para informar que se encontraba bien y destacar la actuación de los pilotos.

"Un cruce de aves y la poca visibilidad nos obligó a cambiar de dirección. Quiero reconocer a los pilotos por su destreza y profesionalismo, que nos ayudó a salvaguardar nuestras vidas y evitó que esto terminara en un percance mayor", escribió.

El mandatario explicó que el viaje tenía como objetivo continuar con las actividades en comunidades alejadas de Chiapas, donde se llevan acciones relacionadas con aulas, agua potable, caminos y otras obras de infraestructura.

Aterrizaje quedó registrado en video

El momento del aterrizaje también comenzó a circular en redes sociales mediante videos captados por personas que se encontraban en la zona.

En las imágenes se observa cómo el helicóptero se aproxima al sitio donde finalmente descendió y presenta una ligera inclinación antes de completar el aterrizaje.