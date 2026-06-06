Herencia de servicio: El legado de Luis Arturo Saucedo Gracia

Con casi seis años de servicio operativo en la Cruz Roja como paramédico y rescatista, y combinando sus guardias con la exigente carrera de Medicina, Luis Arturo Saucedo Gracia, representa a las nuevas generaciones que buscan marcar la diferencia a través de la acción humanitaria.

"Toda mi vida he estado dentro de la institución", comparte. El voluntariado es, en su caso, una herencia familiar: desde su abuelo, el comandante Daniel Arturo Gracia Jiménez, hasta sus padres, tíos, hermano y ahora sus sobrinos, su familia ha hecho de la Cruz Roja su hogar. "Un día desperté y ya estaba arriba de una ambulancia en camino a un accidente con mis papás", recuerda.

El abuelo de Luis Arturo, el comandante Daniel Arturo Gracia Jiménez, fue parte del voluntariado de la Cruz Roja.

EL FACTOR HUMANO Y LOS RETOS DEL SERVICIO

Para Luis Arturo portar el uniforme también implica enfrentar situaciones de alta complejidad emocional. Para él, el verdadero reto radica en la delgada línea que a veces separa su labor de su vida personal. "Todos los días atiendo a personas que no conozco. El problema es cuando son familiares míos", confiesa al recordar cuando su primo sufrió un accidente.

ENTRE LOS ESTUDIOS Y GUARDIAS NOCTURNAS

Llevar este ritmo de vida exige sacrificios notables. Entre las clases de Medicina y las guardias nocturnas, el tiempo es escaso. "Es mucha pasión y es demasiado pesado. He tenido que arriesgar tiempo y momentos con personas, sobre todo con mi familia", explica. Paradójicamente, aunque su madre trabaja en la misma institución, la naturaleza de sus horarios hace que pasen días sin verse, manteniendo el contacto a veces a través de llamadas antes de salir a un rescate.

UNA CADENA DE AYUDA INTERNACIONAL

Al ser cuestionado sobre cómo las emergencias han cambiado su perspectiva de la vida, Luis Arturo no titubea al decir que le enseñó que la vida es una balanza entre quienes la valoran y quienes no. Por ello, invita a la ciudadanía a acercarse: "Que lo intenten, que se den un bañito de Cruz Roja. Verán que no son solo ambulancias o personas vestidas de rojo, sino una cadena mundial de apoyo humanitario".

Al final, para este joven paramédico y futuro médico, la esencia de la institución siempre será la humanidad, pero si tuviera que resumir lo que significa la Cruz Roja en una sola palabra, la respuesta es contundente: "Amor".