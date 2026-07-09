Hermanos son atacados por grupo de sujetos en la Juan Lira; uno resultó navajeado

Un adolescente de 17 años resultó lesionado con arma blanca durante una riña registrada la noche del martes en la colonia Juan Lira Bracho, en la capital del estado.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la calle Hilario Pérez de León.

Según el reporte preliminar, Marco, de 19 años, informó que él y su hermano Francisco, de 17 años, f ueron agredidos por un grupo de aproximadamente seis personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música en una terraza del mismo sector.

Durante la confrontación, uno de los agresores presuntamente sacó una navaja multiusos y lesionó a Francisco en el brazo izquierdo.

El menor fue trasladado por sus familiares al IMSS, donde fue reportado estable y fuera de peligro.

La familia anunció que presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.