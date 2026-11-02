Hermetismo sobre presunto faltante en Finanzas del Estado

Un presunto faltante de cuatro mil 600 millones de pesos de recursos correspondientes al Ramo 28, del rubro de recursos de libre disposición, estaría poniendo en riesgo el pago de compromisos financieros en dependencias estatales, durante el último tramo de este año 2026.

Y es que una circular que fue filtrada a Canal 10, dirigida a rectores y titulares de organismos descentralizados, establece que esta situación podría afectar inclusive el pago a proveedores y hasta de servicios necesarios para la operatividad de las instituciones, lo que provocaría una presión financiera para el cierre de año, por lo que se pidió a los titulares privilegiar la eficiencia y enviar una solicitud que acredite lo que requieren para el cierre de año.

Al respecto, El Siglo de Durango solicitó una entrevista con el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, para que aclare la veracidad de dicho documento, así como sus implicaciones; sin embargo, no se ha tenido respuesta del área de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Entre tanto, empresarios locales han tenido un año complicado por las bajas ventas que registran por una falta de liquidez en la economía local, y muchos de ellos siguen esperando pagos pendientes del Gobierno del Estado que se les adeudan desde hace varios años, bajo el argumento de la austeridad, así como burocratismo y falta de reconocimiento de compras que se hicieron en su momento.

Información oficial

De acuerdo con un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, al mes de agosto de 2026, el estado de Durango recibió 13,261.2 millones de pesos por concepto de Participaciones Federales (Ramo 28), lo que representó un avance anual del 64.6 por ciento respecto a la estimación total del ejercicio ($20,534.1 millones).

Aunque en los primeros meses del año los flujos pagados superaron el calendario previsto (alcanzando su punto más alto en febrero con un 109.1 por ciento), a partir de julio y agosto se observa una desaceleración, situando el cumplimiento acumulado a agosto en un 92.2 por ciento del monto que se tenía calendarizado para dicho periodo ($14,380.4 millones), en cifras aproximadas.