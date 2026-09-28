Hieren con vidrio de botella a un hombre tras discusión entre 'amigos' en Durango

Una herida en el brazo derecho con un fragmento de vidrio, es el saldo con el que terminó un hombre de 34 años de edad resultó herido, luego de ser agredido durante una discusión ocurrida la noche del domingo en el fraccionamiento Huizache I, en la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 23:00 horas, cuando Luis Emilio se encontraba afuera de su domicilio acompañado por dos amigos, identificados únicamente como Juan y Vicente. Según su testimonio en el lugar, posteriormente llegó Jair, sobrino de Vicente, y comenzó una discusión con su tío.

En medio del altercado, Jair habría quebrado una botella de vidrio que llevaba consigo y posteriormente agredió a Luis con uno de los fragmentos. El lesionado ingresó a su domicilio para pedir ayuda a su hermano, quien decidió trasladarlo por sus propios medios al Hospital General 450.

El personal médico diagnosticó una lesión en los tejidos blandos del brazo derecho, de aproximadamente siete centímetros de longitud. Pero su estado de salud se valoró como estable.

La persona señalada como responsable ya no se encontraba en el lugar cuando se recibió el reporte.