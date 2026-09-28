Hija de 'Tin Tan' comparte una foto la última foto que se tomó con su padre

A más de cinco décadas de la muerte de Germán Valdés, mejor conocido como “Tin Tan”, una fotografía familiar volvió a colocar al llamado “Pachuco de Oro” en la conversación.

Rosalía Valdés, hija menor del actor, compartió una imagen en la que aparece junto a su padre y que, de acuerdo con versiones de la familia, podría tratarse de una de las últimas fotografías que le fueron tomadas al comediante.

Un recuerdo especial de su padre

La propia Rosalía explicó al publicar la fotografía que existe la versión de que aquella imagen pudo haber sido la última tomada a su padre . Más allá de si realmente lo fue, destacó el valor sentimental que tiene para ella por representar uno de los momentos que pudo compartir con el actor durante su adolescencia.

En su mensaje, la hija de Tin Tan recordó la importancia que aquel instante tuvo en su vida y señaló que la fotografía le hace pensar en el valor de compartir tiempo con la familia y mantener una actitud positiva. También expresó su deseo de volver a cantar algún día junto a su padre, en una referencia a la estrecha relación que ambos mantuvieron.

La publicación adquiere además un significado particular debido al momento en que habría sido tomada. Durante aquellos años, Germán Valdés enfrentaba problemas de salud relacionados con hepatitis, aunque, según los relatos familiares retomados por distintas publicaciones, el actor no habría tenido conocimiento completo sobre la gravedad de su estado.

Un personaje que permanece en la cultura mexicana

Tin Tan es considerado una de las figuras representativas de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Su estilo, caracterizado por la comedia, el baile, la música y la utilización del lenguaje , lo convirtió en un personaje singular dentro del entretenimiento nacional. Su influencia ha continuado incluso décadas después de su fallecimiento.

La fotografía difundida por Rosalía Valdés muestra precisamente una faceta distinta del personaje conocido por el público, la de un padre compartiendo un instante cotidiano con su hija poco antes de su muerte.