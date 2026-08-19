Hija detenida del 'Tío Lako' habría tenido lujosa fiesta de XV años donde cantaron varios famosos

Marisol “N”, identificada por autoridades federales como hija de Heraclio Guerrero Martínez, alias el “Tío Lako”, habría protagonizado en 2023 una ostentosa fiesta de XV años que contó con la participación de reconocidos artistas del regional mexicano.

La joven fue detenida este miércoles 19 de agosto durante un operativo de fuerzas federales realizado en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, pertenecientes a los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán.

Aunque algunos reportes periodísticos identifican a la quinceañera como Marisol, otros señalan que la celebración estuvo dedicada a una joven llamada Nicole. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que se trate de la misma persona.

Una celebración con famosos y regalos de lujo

El festejo se realizó presuntamente el 25 de septiembre de 2023 en Tinaja de Vargas y habría reunido a alrededor de mil invitados. La decoración estuvo inspirada en el cuento de Cenicienta, con figuras tridimensionales, proyecciones y numerosos arreglos florales en tonos rosa, morado y amarillo.

La cartelera artística habría incluido al comediante Teo González y a cantantes como Julión Álvarez, Alfredo Olivas y Pancho Barraza, además de Los Sebastianes y Los Alegres del Barranco.

De acuerdo con imágenes y versiones difundidas después del evento, la fiesta se prolongó hasta la mañana siguiente. Durante la noche hubo fuegos artificiales y un espectáculo de drones que formó figuras y mensajes de cumpleaños en el cielo.

Entre los regalos atribuidos a la celebración se encontraba una camioneta Mercedes-Benz Clase G de color rosa, cuyo valor fue estimado en alrededor de cuatro millones de pesos, así como un vehículo todoterreno RZR.

Detienen a nueve presuntos integrantes del CJNG

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Marisol “N” fue capturada junto con Lourdes “N”, identificada como pareja sentimental del “Tío Lako”, y otros siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante el operativo fueron asegurados 64 vehículos, armas largas, una ametralladora calibre .50, lanzagranadas, ocho artefactos explosivos, droga, motocicletas, un dron y equipo táctico. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación jurídica.