Hijo menor de AMLO desata críticas por cenar en restaurante de lujo famoso por sus filetes con oro

Jesús Ernesto López Muller, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado en la inauguración privada de Nusr-Et Steakhouse Mexico City, el restaurante del chef turco Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, lo que desató críticas en redes sociales.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Jorge García Orozco y muestran al joven junto al chef durante el evento en la Ciudad de México.

¿Qué ofrece el restaurante de lujo internacional?

Nusr-Et es una cadena internacional de alta gama conocida por sus cortes premium y por algunos platillos preparados con láminas de oro comestible. Su sucursal de Ciudad de México se ubica en Paseo de la Reforma 439, en la alcaldía Cuauhtémoc, y forma parte de la expansión global de la marca.

También te puede interesar: Captan a hijo de AMLO en tienda de lujo Cartier en Cancún; imágenes desatan críticas

En publicaciones sobre la apertura y en notas recientes se menciona que entre sus platillos más llamativos figuran cortes Wagyu, especialidades Prime y el famoso tomahawk cubierto con oro comestible. Algunos medios también destacaron que ciertos cortes en el menú superan los 4 mil pesos y que el restaurante abrió al público en la última semana de mayo.

Desata polémica en redes

La difusión de las imágenes provocó reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la asistencia de Jesús Ernesto a un restaurante de lujo por el simbolismo político que conserva el apellido López Obrador en la vida pública del país. Parte de la conversación también se centró en la contradicción que algunos usuarios ven entre ese tipo de espacios y el discurso de austeridad que acompañó al obradorismo.

También te puede interesar: López Beltrán pide que no le digan ‘Andy’: ‘mi orgullo es llamarme como el mejor presidente’

Su relación con Ivanna Isa

Las imágenes recientes también reactivaron el interés por su vida privada, ya que desde meses atrás se le ha vinculado sentimentalmente con Ivanna Isa, joven creadora de contenido en TikTok. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación.