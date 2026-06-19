Hiking en Durango: los cinco mejores destinos para los amantes de la naturaleza

Caminar entre montañas, descubrir paisajes espectaculares y desconectarse por unas horas del ritmo acelerado de la vida cotidiana se ha convertido en una de las actividades favoritas de miles de personas. El hiking, también conocido como senderismo, vive uno de sus mejores momentos y cada vez suma más adeptos que encuentran en esta práctica una combinación perfecta entre ejercicio, bienestar mental y contacto con la naturaleza.

La tendencia no es casualidad, pues en una época donde el autocuidado, la actividad física y las experiencias al aire libre ocupan un lugar privilegiado dentro de los estilos de vida saludables, el senderismo se ha posicionado como una alternativa accesible para todas las edades.

Y es que ya no se trata únicamente de deportistas experimentados, no. Cada vez más familias, grupos de amigos, parejas e incluso quienes buscan una actividad para realizar en solitario, han encontrado en los senderos una forma de reconectar consigo mismos y con el entorno.

Durango se ha convertido en uno de los destinos ideales para quienes disfrutan de esta experiencia. Su privilegiada geografía reúne bosques de altura, impresionantes cañones, formaciones rocosas únicas y paisajes semidesérticos que ofrecen rutas para todos los niveles.

Desde caminatas ligeras hasta recorridos más exigentes, el estado cuenta con escenarios que parecen diseñados especialmente para explorar a pie. Por ello, estos son algunos de los mejores lugares para hacer hiking en Durango.

1. Parque natural Mexiquillo

Considerado uno de los tesoros naturales más impresionantes del estado, Mexiquillo es un destino obligado para cualquier amante del senderismo. Ubicado cerca de La Ciudad, a poco más de dos horas de la capital duranguense, este paraíso natural ofrece una experiencia que combina aventura, paisajes boscosos y escenarios que parecen sacados de una película.

Uno de sus principales atractivos es el famoso Jardín de Piedras, un conjunto de enormes formaciones rocosas moldeadas por la naturaleza a lo largo de miles de años. El recorrido también permite adentrarse en extensos bosques de coníferas y descubrir el emblemático túnel ferroviario abandonado, una estructura histórica que añade un toque misterioso al trayecto.

Las cascadas que rodean la zona convierten cada caminata en una experiencia visual inolvidable, especialmente durante los meses de septiembre a noviembre, cuando el caudal de agua alcanza uno de sus mejores momentos.

2. Cañón Tres Molinos

A escasos minutos de la ciudad de Durango se encuentra uno de los sitios favoritos para quienes desean escapar de la rutina sin alejarse demasiado. El Cañón Tres Molinos se ha convertido en una opción cada vez más popular entre corredores, senderistas y amantes de las actividades al aire libre gracias a sus espectaculares vistas panorámicas.

El recorrido permite admirar la belleza natural del Río Chico mientras se avanza entre senderos rodeados de vegetación y formaciones características de la región. Uno de los puntos más buscados es el Mirador Cañón Tres Molinos, desde donde es posible contemplar impresionantes paisajes que se extienden hasta el horizonte.

Su nivel de dificultad es accesible para principiantes, aunque también ofrece circuitos más largos para quienes buscan incrementar el reto físico.

3. Parque Estatal Cañón de Fernández

En pleno municipio de Lerdo se encuentra uno de los espacios naturales más sorprendentes del norte del país. El Parque Estatal Cañón de Fernández es un auténtico oasis en medio del paisaje semidesértico de La Laguna y representa una de las experiencias más relajantes para quienes disfrutan caminar rodeados de naturaleza.

Sus senderos atraviesan zonas de gran riqueza ecológica donde destacan árboles centenarios, áreas ribereñas y una importante diversidad de flora y fauna. El lugar es especialmente apreciado por observadores de aves, fotógrafos de naturaleza y personas que buscan un entorno tranquilo para desconectarse del estrés cotidiano.

La ruta es prácticamente plana, lo que la convierte en una opción ideal para familias, adultos mayores o quienes desean una caminata recreativa sin grandes exigencias físicas.

4. Cueva de las Iglesias

Para quienes disfrutan de los paisajes áridos y las rutas con un toque de exploración, la Cueva de las Iglesias representa una de las experiencias más interesantes dentro del estado. Ubicada cerca de la localidad de La Uno, esta ruta combina aventura, geología y paisajes poco convencionales.

El recorrido, de aproximadamente 4 kilómetros, atraviesa un entorno desértico que poco a poco conduce hacia sorprendentes formaciones rocosas naturales que dan nombre al lugar. Las estructuras minerales, moldeadas por siglos de erosión, generan un escenario impresionante que recompensa el esfuerzo de la caminata.

Su nivel moderado la convierte en una excelente opción para quienes ya tienen algo de experiencia en senderismo y desean descubrir lugares menos conocidos, lejos de las rutas más concurridas.

5. Parque Guadiana y Sahuatoba

No siempre es necesario salir de la ciudad para disfrutar de los beneficios de caminar al aire libre. Los parques Guadiana y Sahuatoba se han consolidado como los espacios verdes más importantes de la capital duranguense y representan una excelente alternativa para quienes desean mantenerse activos diariamente.

Sus amplios andadores, áreas arboladas y espacios recreativos permiten realizar caminatas relajadas, trotes ligeros o entrenamientos de baja intensidad en un entorno agradable y seguro.

Además de ofrecer un respiro dentro de la dinámica urbana, estos parques funcionan como punto de encuentro para personas interesadas en el bienestar, el ejercicio y los estilos de vida saludables, una tendencia que continúa creciendo en Durango y en todo el país.