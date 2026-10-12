Hiking en Mexiquillo: una caminata entre cascadas y paisajes de la sierra de Durango

Caminar por Mexiquillo permite descubrir un paisaje que cambia entre el bosque, las formaciones rocosas y el agua.

Los senderos de este paraje duranguense acercan a los visitantes a cascadas y vistas de la sierra, donde el recorrido encuentra motivos para detenerse mucho antes de llegar a su destino.

Ubicado cerca de la localidad de La Ciudad, Mexiquillo reúne distintos atractivos para practicar hiking, también conocido como senderismo . Entre ellos destacan los bosques de coníferas, el Jardín de Piedras y los antiguos túneles ferroviarios, que ofrecen diferentes puntos de interés para explorar a pie.

El agua y el bosque acompañan la caminata

Las fotografías del recorrido muestran parte de esa diversidad, una superficie de agua rodeada de pinos, una cascada que se extiende sobre una pared rocosa y corrientes que avanzan hacia una barranca cubierta de vegetación. En otros encuadres, las montañas se suceden hasta el horizonte y permiten apreciar la profundidad del paisaje serrano.

Estos escenarios dan a la caminata un componente de observación. El agua que corre entre las piedras, las distintas formas del terreno y los cambios de perspectiva permiten reconocer detalles que pueden pasar inadvertidos cuando la visita se concentra únicamente en un atractivo.

Las imágenes también muestran contrastes dentro del mismo entorno. Hay espacios donde el agua permanece tranquila y refleja los árboles, mientras que en otros desciende entre rocas y pendientes. Esa variedad aporta diferentes experiencias visuales a quienes recorren la zona.

La distancia depende del trayecto elegido

Las caminatas en Mexiquillo pueden variar según la ruta y los puntos que se deseen conocer. Hay recorridos cortos de aproximadamente cuatro kilómetros y trayectos más extensos que alcanzan cerca de 18 kilómetros de ida y vuelta.

Esta variedad permite organizar desde una visita breve hasta una jornada de exploración más larga entre los paisajes del bosque.

Antes de comenzar, conviene considerar que la distancia es solo una parte del esfuerzo, las pendientes, las condiciones del terreno y las pausas también influyen en el tiempo necesario para completar la caminata. Por ello, es importante elegir un recorrido acorde con la condición física y la experiencia de los participantes, además de prever el regreso con luz de día.

Para planear estos viajes, es recomendable buscar el acompañamiento de guías expertos o agencias especializadas en senderismo y turismo de naturaleza. Su conocimiento de la zona puede ayudar a seleccionar el trayecto, identificar los puntos de interés y conocer las condiciones del camino, así como recibir orientación sobre el equipo necesario para realizar la actividad.

Explorar también implica cuidar el entorno

Para organizar la salida conviene consultar el estado de los senderos, prever el regreso con luz de día y llevar agua, alimentos y calzado con buena tracción. En las zonas próximas a cascadas y corrientes, las superficies húmedas requieren especial atención al caminar.

El cuidado del paisaje forma parte de la experiencia, regresar con los residuos, respetar la vegetación y mantenerse en los caminos recomendados contribuye a conservar los espacios que hacen atractivo el recorrido.

Entre pinos, agua y vistas abiertas hacia las montañas, Mexiquillo ofrece una manera de conocer la sierra duranguense a pie. Cada trayecto permite apreciar una parte distinta del lugar, con el paisaje como acompañante durante toda la caminata.