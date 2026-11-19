Aunque hoy los zapatos definen gran parte del estilo, su origen fue mucho más práctico como proteger los pies. Con los siglos, pasaron de ser una necesidad básica a convertirse en un reflejo de quiénes somos y de nuestra cultura.

Los orígenes exactos no están claros, pues se han encontrado pruebas de calzado en sitios arqueológicos que datan del Paleolítico, periodo que comenzó hace unos 2.6 millones de años.

PROTECCIÓN BÁSICA

De acuerdo con el portal especializado American Shoe Machinery, el calzado más antiguo probablemente estaba hecho de materiales naturales como pieles de animales, pastos tejidos y fibras vegetales. Aquellos primeros modelos eran simples cubiertas diseñadas para resguardar los pies del terreno accidentado y del clima frío.

Con el avance de las civilizaciones también evolucionó la forma de fabricar zapatos. En el antiguo Egipto se tejían con juncos o papiro; en Roma se usaba cuero adornado con hebillas y tachuelas, y en China se confeccionaban en seda o algodón con detallados bordados.

EL LUJO Y LA EXTRAVAGANCIA EN EUROPA

Durante la Edad Media y el Renacimiento, el calzado se volvió mucho más lujoso y llamativo. Se fabricaba con telas costosas como terciopelo, satén o brocado, y se decoraba con joyas y bordados. En Europa destacó el poulaine, un modelo cuya punta alargada llegaba a medir más de 60 centímetros.MÁQUINAS, CAUCHO Y EL AUGE DE LOS TENIS

La Revolución Industrial transformó el calzado gracias a inventos como la máquina de coser y la de horma, que permitieron fabricar zapatos en serie, abaratar costos y volverlos accesibles. Ya en el siglo XX, materiales como el caucho y las telas sintéticas impulsaron el calzado especializado y dispararon la popularidad de los tenis, con marcas como Nike y Adidas a la cabeza.

EL REGRESO A LO ARTESANAL

Aunque la industria global del calzado sigue dominada por la producción industrial en masa, hoy crece el interés por los zapatos hechos a mano y a la medida, en los que artesanos de distintas partes del mundo rescatan técnicas y materiales tradicionales para crear piezas únicas.