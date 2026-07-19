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Historias de la creación del mundo

Mirador

ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CAT?N)
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El Señor se preguntó: -¿Qué puedo darle al hombre que lo defina plenamente como humano?

Después de mucho pensar le dio un precioso don: la libertad. Por la libertad el hombre tiene algo que no tienen las demás criaturas: la posibilidad de escoger.

Sucedió, sin embargo, que el hombre escogió mal la primera vez que escogió. Y desde entonces ha repetido su error -el de escoger mal- una y otra vez.

Aun así Dios no le quitó su libertad.

Si se la quitara, el hombre dejaría de ser hombre.

Y quizá Dios dejaría de ser Dios, porque entre el ser y la nada el hombre escogió el ser.

¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  hombre, escogió, Dios, dejaría

               

                
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