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Historias de la creación del mundo

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Historias de la creación del mundo

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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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Todas las criaturas que viven sobre la faz de la tierra o en los fondos abisales del mar tienen su razón de ser, incluso la mosca y el zancudo.

Y la hiena. El Espíritu le preguntó al Creador por qué la había hecho.

-La hice para algo -respondió el Señor-, pero ya no recuerdo para qué.

Acotó el Espíritu:

-Parece que se ríe de los hombres.

Dijo el Padre:

-A mí me parece que se ríe de mí.

Animal sabio debe ser la hiena, pese a su fealdad.

A lo mejor se está riendo de todo.

¡Hasta mañana!...

Escrito en: Editoriales Mirador Todas, sabio, qué. Acotó, Espíritu: -Parece

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