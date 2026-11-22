El Génesis no lo dice -el Génesis no dice muchas cosas-, pero en el principio los animales eran muy preguntones.

El elefante le preguntó al Señor por qué lo hizo tan grande.

La pulga le preguntó por qué la hizo tan pequeña.

La cebra le preguntó si era blanca con rayas negras o negra con rayas blancas.

-Ya no me pregunten -se impacientó el Señor-. Bastante problema tengo para saber si soy más justo que misericordioso o más misericordioso que justo.

¡Hasta mañana!...