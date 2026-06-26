¡Histórico! Alejandro Fernández reúne a 270 mil personas en La Minerva

Alejandro Fernández volvió a demostrar por qué es uno de los máximos exponentes de la música mexicana al lograr reunir a más de 270 mil personas en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, escenario donde ofreció “La Serenata más Grande del Mundo”, un espectáculo que quedará marcado como uno de los más importantes de su trayectoria.

Y es que "El Potrillo" regresó a la ciudad que lo vio nacer para protagonizar un concierto multitudinario en el que el cariño del público se hizo sentir desde las primeras horas del día, cuando miles de seguidores comenzaron a llegar para asegurar un lugar.

Con la fuerza de "No me sé rajar", Alejandro abrió una presentación que durante más de dos horas mantuvo a los asistentes cantando de principio a fin. El repertorio incluyó clásicos como "Hermoso cariño", "Estos celos" y "Te voy a perder", antes de sorprender con la primera aparición especial de la noche: Alfredo Olivas, con quien interpretó "Cobijas ajenas", desatando la euforia de los presentes.

INVITADOS DE LUJO

Las sorpresas continuaron conforme avanzó el espectáculo. Julión Álvarez apareció en el escenario para cantar junto a Alejandro "Nube viajera", uno de los momentos más ovacionados del concierto.

Más tarde, el intérprete se trasladó a otro punto de la Glorieta para acercarse aún más a sus seguidores y regalar un emotivo popurrí de música mexicana, además de presentar "Mi México Lindo", tema que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La interpretación de "Cielito Lindo", acompañada por miles de voces, confeti, fuegos artificiales y un impresionante despliegue de luces, convirtió el recinto en una auténtica celebración del orgullo mexicano.

LA DINASTÍA FERNÁNDEZ

El cierre del concierto estuvo cargado de emoción con la participación de la familia Fernández. Camila Fernández subió al escenario para interpretar junto a su padre "Hoy tengo ganas de ti", mientras que Alex Fernández se unió para cantar "Perdón", dejando claro que el legado musical de la dinastía continúa fortaleciéndose.

Con una producción de gran formato y una respuesta multitudinaria del público, Alejandro Fernández confirmó una vez más su lugar en la música dentro del regional mexicano.

Actualmente, el cantante continúa con su gira "De Rey a Rey", un homenaje a Vicente Fernández que, desde su arranque en 2024, ha superado los 60 conciertos con localidades agotadas en México, Estados Unidos, España y Latinoamérica. El tour también dio origen al álbum en vivo “De Rey a Rey – En Vivo Desde La Monumental Plaza de Toros México”.

Como parte de sus próximos shows, Alejandro Fernández encabezará el Festival Arre los días 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, antes de continuar con presentaciones en Los Ángeles, Las Vegas y El Paso.