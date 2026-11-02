¡Histórico! Román Bravo-Young logra la primera medalla mundial de lucha libre para México

Román Bravo-Young escribió la página más importante en la historia de la lucha olímpica mexicana al conquistar la medalla de plata en la categoría de 57 kilogramos estilo libre del Campeonato Mundial de Astaná 2026, en Kazajistán. Con ese resultado se convirtió en el primer representante de México en subir al podio de un Mundial absoluto de la especialidad.

El mexicoestadounidense de 27 años aseguró la presea histórica tras alcanzar la final, instancia a la que ningún luchador mexicano había llegado anteriormente en un Campeonato Mundial de Lucha.

Un logro histórico para México

La actuación que marcó el torneo llegó en las semifinales, donde venció 4-1 al norcoreano Han Chong-song, campeón mundial defensor y líder del ranking internacional. Bravo-Young remontó una desventaja de 1-0 al descanso con dos derribos en el segundo periodo para sellar una de las mayores sorpresas del certamen.

El camino hacia la final también incluyó triunfos sobre el kazajo Meirambek Kartbay, el mauriciano John Leopold y el mongol Munkh Batkhuyag, consolidando una sólida actuación frente a rivales de alto nivel.

Cerca, pero mantuvo el orgullo

En la disputa por el oro se encontró con el estadounidense Spencer Lee, subcampeón olímpico de París 2024 y uno de los referentes de la categoría. Lee se impuso por superioridad técnica 10-0 para quedarse con el título mundial.

Aunque el campeonato se escapó, la plata de Bravo-Young representa un antes y un después para el deporte mexicano. El luchador nacido en Tucson, Arizona, y representante de México desde 2023, entregó al país la primera medalla mundial absoluta en más de un siglo de historia de esta disciplina y se consolidó como una de las principales cartas rumbo a Los Ángeles 2028.