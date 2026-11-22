Una documentación registrada en el interior de una vivienda del poblado Puentecillas, municipio de San Dimas, terminó con un hombre sin vida, luego de que presuntamente fuera atacado con un arma de fuego cuando acudió a recoger sus pertenencias al domicilio de su expareja.

La víctima fue identificada como Mauricio Juárez Ochoa, de 35 años de edad, quien tenía su domicilio en la misma localidad y presentó una herida producida por proyecto de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:00 horas del jueves 19 de noviembre, cuando Mauricio acudió acompañado de su hermano Leonel a la vivienda de Cruz Elena, de quien se había separado recientemente.

Al ingresar al inmueble, ambos encontraron que también se encontraron Gustavo, de 40 años de edad, con domicilio en el poblado San Miguel de Cruces, situación que habría provocado una discusión entre este último y Mauricio.

Según la versión proporcionada por el hermano de la víctima, durante el altercado Gustavo presuntamente sacó un arma corta de entre sus ropas y disparó contra Mauricio, quien sufrió una lesión en la cabeza y quedó tendido en el área del comedor.

Fue hasta la mañana del sábado 21 de noviembre cuando se dio aviso a las autoridades investigadoras sobre la presencia de una persona sin vida en el inmueble, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladó a la localidad para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la revisión del cadáver se confirmó la existencia de una herida de bala, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer la responsabilidad del hombre señalado como presunto agresor.