Hombre acusa que le vendieron incapacidad falsa en el HG450, pero no se la entregaron

Autoridades preventivas recibieron un reporte por un presunto delito de fraude en las inmediaciones del Hospital General 450, tras la denuncia de un ciudadano que aseguró haber sido engañado con la venta de una incapacidad médica falsa.

De acuerdo con las versiones en el lugar, fue la tarde de este jueves cuando arribaron al sitio agentes preventivos que se entrevistaron directamente con un varón de 61 años de edad, quien relató que durante la mañana de ese mismo día, un sujeto que se ostentó como empleado del sector salud se le acercó en el área de espera del nosocomio para ofrecerle la venta de un documento de incapacidad a cambio de la cantidad de mil 900 pesos en efectivo.

El sexagenario aseguró que entregó dicha cantidad bajo la promesa de recibir el comprobante, el cual nunca le fue entregado.

Horas más tarde, el ciudadano creyó reconocer al presunto responsable, quien argumentó estar siendo confundido debido a que no portaba la misma vestimenta.

Ante la duda sobre la identidad y la falta de flagrancia en el momento, los oficiales orientaron al sexagenario para acudir ante la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia formal que permita esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.