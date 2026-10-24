Hombre acusado de violación arroja aceite hirviendo a agentes para evitar su arresto

Un operativo para detener a un hombre acusado de violación terminó con tres personas lesionadas en Hermosillo, Sonora, luego de que el presunto responsable arrojara aceite hirviendo contra elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves 22 de octubre, cuando agentes ministeriales acudieron a un puesto de hot dogs ubicado en la colonia Las Lomas , donde localizaron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión.

El señalado fue identificado como Héctor Manuel "N", de 40 años, quien presuntamente reaccionó violentamente al percatarse de que los investigadores pretendían detenerlo por una acusación de violación.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los agentes se identificaron y comunicaron al sospechoso que existía una orden judicial en su contra.

Sin embargo, el hombre habría tomado aceite caliente utilizado para preparar alimentos y lo arrojó contra los investigadores, provocándoles quemaduras en distintas partes del cuerpo.

La agresión dejó a dos elementos con quemaduras de segundo grado. Uno presentó lesiones en el brazo, hombro y pierna izquierdos, mientras que el otro sufrió heridas en ambos brazos.

Tras el incidente, otros agentes acudieron al establecimiento para controlar la situación y asegurar al presunto responsable.

El detenido también resultó gravemente herido

Durante los hechos, Héctor Manuel "N" también sufrió quemaduras de segundo grado que afectaron aproximadamente el 30 por ciento de su cuerpo, principalmente en el rostro, abdomen y brazos.

Según el reporte médico, sus lesiones requieren más de 15 días para sanar y ponen en riesgo su vida, motivo por el cual permanece hospitalizado bajo vigilancia.

Por su parte, la Fiscalía de Sonora inició las investigaciones correspondientes por las agresiones contra los servidores públicos , además del procedimiento relacionado con la acusación de violación.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las posibles responsabilidades penales, mientras el señalado continúa recibiendo atención médica bajo custodia.