Hombre amaga con cuchillo a menor y se lleva 10 mil pesos de tienda en La Forestal

Una adolescente de 16 años de edad fue amenazada con un arma blanca durante un robo registrado en una miscelánea del fraccionamiento La Forestal, en la ciudad de Durango; el presunto responsable logró apoderarse de aproximadamente 10 mil pesos.

El atraco ocurrió alrededor de las 20:00 horas del domingo 20 de septiembre, en la negociación denominada Los Pinos, ubicada sobre la calle Tule, cerca de Río Miravalles, donde la menor se encontraba trabajando como dependienta.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, al establecimiento ingresó un hombre de aproximadamente 1.80 metros de estatura, complexión delgada y tez morena, quien vestía sudadera azul y short a cuadros en colores café y blanco.

El individuo se dirigió hasta el área de cajas y, una vez frente a la adolescente, sacó de entre sus ropas un cuchillo, con el cual la amenazó para exigirle que entregara el dinero disponible.

Ante el temor de resultar lesionada, la joven entregó el efectivo, calculado en aproximadamente 10 mil pesos. Con el botín en su poder, el sujeto salió de la tienda y escapó con rumbo desconocido.

Minutos después, se solicitó la presencia de las autoridades y reportó lo ocurrido. Al establecimiento acudieron elementos de seguridad, quienes entrevistaron a Myriam Nallely, madre de la menor afectada, para conocer las características del responsable.

Los agentes recabaron la información correspondiente para iniciar las investigaciones y tratar de ubicar al presunto asaltante, quien hasta el momento del reporte no había sido localizado.