Hombre amenaza a encargada de miscelánea en Zona Centro de Durango y escapa con 15 mil pesos

Un sujeto armado asaltó una miscelánea ubicada en plena Zona Centro de la ciudad de Durango, donde logró apoderarse de aproximadamente 15 mil pesos en efectivo antes de escapar.

El atraco ocurrió alrededor de las 21:00 horas del lunes 24 de agosto, en el establecimiento denominado Miscelandia, localizado sobre la calle Aquiles Serdán, cerca de Regato.

De acuerdo con la información recopilada, Ana Hilda se encontraba trabajando en el negocio cuando ingresó un hombre que llevaba puesto un casco de motociclista y presuntamente también cubría parte de su rostro.

El desconocido se acercó al mostrador y pidió un cigarro; sin embargo, instantes después la mujer escuchó el sonido de un arma de fuego al ser preparada, misma que el individuo colocó sobre el mostrador.

Bajo amenazas, el asaltante le exigió que sacara los billetes y entregara todo el efectivo. La trabajadora inicialmente le indicó que no tenía más dinero, pero el sujeto insistió en que sabía que guardaban efectivo en la caja registradora.

Ante el temor de resultar lesionada, la afectada terminó por entregarle aproximadamente 15 mil pesos que se encontraban en el establecimiento.

Con el dinero en su poder, el presunto ladrón salió de la miscelánea y posteriormente habría escapado a bordo de una motocicleta. El hecho fue reportado al número de emergencias.

Personal investigador acudió al establecimiento para recabar información sobre lo ocurrido, mientras que el propietario del negocio fue orientado para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de iniciar las investigaciones para tratar de identificar al responsable.