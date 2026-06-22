Hombre apuñalado ingresa al Hospital General 450; desconocen la forma en que terminó herido

Un hombre ingresó la noche de este domingo al Hospital General 450 de la ciudad de Durango tras sufrir una lesión provocada por arma blanca en el abdomen.

El lesionado fue identificado como Omar González González, de 45 años de edad, quien fue trasladado al nosocomio alrededor de las 22:00 horas para recibir atención médica de urgencia debido a la herida que presentaba.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni el lugar exacto donde se registraron los hechos, por lo que se espera que, una vez que el afectado esté en condiciones, pueda rendir su declaración.

Las corporaciones de seguridad ya tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la agresión y determinar la identidad de la persona responsable del ataque.