Hombre ataca con botella y cuchillo a dos menores durante reunión en El Salto

Dos adolescentes resultaron lesionados durante la madrugada de este lunes 12 de octubre, luego de ser agredidos por un hombre que utilizó una botella y un cuchillo, cuando se encontraban en una reunión dentro de un domicilio de la ciudad de El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, Durango.

Los afectados fueron identificados con las iniciales C.O.G., de 15 años de edad, y A.L.G.C., de 14 años, ambos con domicilio en la colonia Chapultepec, quienes fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Integral de El Salto, donde se reportó su ingreso durante la madrugada.

De acuerdo con la información recabada, los adolescentes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vivienda de un amigo, identificado como Alan, cuando en determinado momento llegó un hombre de nombre Ramiro, tío del propietario del domicilio, quien presuntamente comenzó a agredirlos.

Según la declaración de C.O.G., el hombre, sin motivo aparente, golpeó en el rostro con una botella a A.L.G.C., de 14 años, para posteriormente sacar de entre sus ropas un cuchillo, con el cual comenzó a perseguir al otro adolescente.

El agresor logró darle alcance a C.O.G., a quien derribó al suelo y atacó con el arma blanca en repetidas ocasiones, provocándole una herida de aproximadamente cuatro centímetros de ancho y nueve de profundidad, a la altura de la cresta ilíaca, con afectación de la cavidad retroperitoneal.

Tras lo ocurrido, un amigo de los afectados los trasladó a bordo de un vehículo particular al Hospital Integral de El Salto, donde fueron atendidos por el médico en turno, quien valoró las lesiones de ambos adolescentes y determinó que C.O.G. requería atención médica especializada.

Debido a la gravedad de la herida, se dispuso el traslado del adolescente de 15 años al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, mientras que Alexis permaneció bajo observación médica en El Salto. Del caso tomaron conocimiento las autoridades investigadoras, quienes recabaron información sobre la agresión para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del presunto atacante.