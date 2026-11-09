Hombre ataca con navaja a pareja en El Salto; les provoca 15 heridas y escapa

Una pareja de jóvenes fue atacada con una navaja durante la noche del domingo en la ciudad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, luego de que un sujeto identificado como Omar presuntamente los agrediera sin mediar palabra, provocándoles un total de 15 heridas punzocortantes que obligaron a su traslado de urgencia a la capital duranguense.

Los lesionados fueron identificados como Gael Rogelio Hernández Ávila, de 18 años de edad, con domicilio en la colonia La Victoria, y Brisa Yeraldi Camacho Graciano, de 19 años, originaria del poblado San Bernardino de Milpillas, ambos pertenecientes al municipio de Pueblo Nuevo, quienes tuvieron que recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información recabada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:30 horas del domingo 8 de noviembre, en las inmediaciones de la colonia Obregón, cerca de la iglesia de Picos, cuando Gael y Brisa se desplazaban a bordo de una motocicleta de la marca Italika de color rojo.

Según las primeras investigaciones, ambos jóvenes llegaron al domicilio de la mujer y, momentos después, apareció un individuo identificado únicamente como Omar, quien presuntamente, sin intercambiar palabras con ellos, comenzó a atacarlos utilizando una navaja, provocándoles heridas en diferentes partes del cuerpo.

Tras la agresión, el presunto responsable escapó con rumbo desconocido, mientras que los lesionados fueron auxiliados y trasladados a la Clínica Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en El Salto. Alrededor de las 22:30 horas, las autoridades recibieron el reporte de lo sucedido y acudieron al hospital para verificar el estado de salud de las víctimas.

Durante la valoración médica se estableció que Gael Rogelio presentaba 11 heridas punzocortantes distribuidas en diferentes regiones del cuerpo, mientras que Brisa tenía cuatro lesiones ocasionadas por arma blanca, localizadas en el rostro, tórax y espalda. Debido a las características de las heridas, el personal médico determinó que ambos requerían atención especializada, por lo que ordenó su traslado al Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, en la ciudad de Durango.

Finalmente, el ingreso de los dos jóvenes al hospital de la capital quedó registrado aproximadamente a las 01:30 horas de este lunes 9 de noviembre, donde continuaron recibiendo atención médica. Mientras tanto, las autoridades investigadoras buscan esclarecer el motivo de la agresión y localizar al presunto responsable, de quien hasta el momento no se ha informado que haya sido detenido.