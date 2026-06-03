Hombre atenta contra su vida en la colonia Universal tras problemas económicos

Un hombre fue localizado sin vida la noche de este martes al interior de un domicilio ubicado en la colonia Universal de la ciudad de Durango, movilizando a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con la información recabada, poco después de las 22:30 horas se solicitó apoyo médico en una vivienda situada sobre la calle Italia, luego de que familiares encontraran a la persona inconsciente y le brindaran los primeros auxilios, al percatarse de la situación.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, arribaron al lugar para brindarle atención; sin embargo, al realizar la evaluación inicial confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por autolesión, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales, coordinados por el agente del Ministerio Público, acudieron al inmueble para realizar las diligencias de campo y el procesamiento de la escena.

Durante la inspección inicial, las autoridades observaron indicios compatibles con una muerte por suicidio y no localizaron señales aparentes de violencia externa o de la participación de terceras personas, por lo que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Durango.

En el lugar fue identificado el fallecido con las iniciales LANQ, de 54 años de edad . Familiares señalaron a las autoridades que durante las horas previas se encontraba preocupado por situaciones de carácter económico derivadas de un percance vial ocurrido recientemente.

Asimismo, trascendió que en un dispositivo telefónico fueron localizados mensajes dirigidos a sus seres queridos. De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, no existían antecedentes conocidos de conductas similares.

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