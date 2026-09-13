Hombre cae de su bicicleta y joven que supuestamente lo ayudaría termina robándosela en Durango

Lo que parecía ser la ayuda de un desconocido terminó en un robo, luego de que un hombre sufrió una caída de su bicicleta y, al quedar lesionado sobre el pavimento, un sujeto aprovechó la situación para apoderarse de la unidad y escapar.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas del sábado 12 de septiembre, sobre la avenida Jesús García, cerca de avenida Tecnológico, en la colonia Esperanza, de la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como José Ángel Maldonado Romero, quien circulaba por dicho sector a bordo de una bicicleta Parabellum, de colores negro, verde y blanco, cuando sufrió un accidente y cayó al suelo.

De acuerdo con su declaración ante las autoridades, mientras permanecía lesionado se acercó un joven que aparentemente tenía la intención de auxiliarlo para que pudiera ponerse de pie.

Sin embargo, al darse cuenta de que José Ángel no podía levantarse debido a la lesión que había sufrido en una pierna, el desconocido tomó la bicicleta y escapó con ella rumbo a la colonia Armando del Castillo Franco.

El presunto responsable fue descrito como un joven de entre 20 y 25 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla azul, playera negra y tenis negros. Tras el robo, el afectado logró comunicarse al número de emergencias 911 para solicitar ayuda.

Paramédicos acudieron al lugar y, debido a las lesiones que presentaba José Ángel por la caída, determinaron trasladarlo a una clínica del IMSS para recibir atención médica. En tanto, las autoridades tomaron conocimiento del robo e iniciaron las investigaciones para tratar de localizar al responsable y recuperar la bicicleta.